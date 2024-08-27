72 Yaşındaki Kadın 40 Yaşında Gibi Görünüyor: Japon Kadınların Güzellik Formülü Meğer Muzdaymış

Turegano'nun annesi Michiko, videoda yüzünü ve ellerini muz kabuğuyla nasıl sildiğini gösterdi. 72 yaşındaki Michiko, "Bu benim güzellik sırrım" diyerek, yıllardır bu yöntemi kullandığını belirtti. Videoyu izleyenler, Michiko’nun genç görünümüne hayran kaldı ve onun yaşını tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Mamina Turegano, annesinin cilt bakım rutininin temelinde muz kabuğu olduğunu ve bu yöntemin yıllardır uygulandığını vurguladı. Michiko, muz kabuğunu cildine sürdükten sonra 20 dakika bekleyip yüzünü yıkıyor.