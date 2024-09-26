700 Ağaçta Yetişiyor 300 Ton Rekolte Bekleniyor: Şeker Hastalığından Kalbe Kadar İyileştirmediği Hastalık Yok!

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tesciliyle ün kazanan "Demirci hünnabı"nın hasadına başlandı. Zengin C vitamini içeriği, lifli yapısı ve güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen hünnap, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olarak öne çıkıyor. Şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bu şifa kaynağı, bölge çiftçileri için de önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Sabahın erken saatlerinde hasada başlayan çiftçiler, hünnapları ağaçlardan sırık ve makineler yardımıyla topluyor. Ağaç diplerine serilen örtülere dökülen meyveler, elek makinesinde boylama işleminden geçirilerek yapraklarından ayrılıyor. Ardından kurutulmak üzere serilen hünnaplar, yaklaşık dört gün kuruduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Bu yıl yaklaşık 300 ton rekolte beklenen Demirci hünnabı, tamamen organik yöntemlerle, yani zirai ilaç kullanılmadan üretiliyor. Coğrafi işaret tesciliyle kalitesi ve doğallığı tescillenen bu değerli ürün, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor.

Demirci'de 20 yıldır hünnap üretimi yapan Mehmet Dede, 700 ağaçtan elde ettiği hünnapları hasat ettiğini belirterek, bu meyvenin sağladığı ekonomik katkının yanı sıra, sağlık açısından da bölge halkı için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.