70 Yaş Üstündeki Kişilerde Denendi! Yaşlanmayı Resmen Durduruyor: Yapan Gençleştikçe Gençleşiyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve egzersiz, biyolojik yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatabiliyor. Bu bulgular, Nature Aging dergisinde yayımlanan bir çalışmayla bilim dünyasına duyuruldu.

YAŞ TAHMİNİ VE BİYOLOJİK YAŞ ARASINDAKİ FARKLAR

Yaş tahminleri genellikle kronolojik yaşa dayanır; yani bir kişinin yaşadığı yıl sayısı. Ancak biyolojik yaş, kişinin vücudunun gerçek durumunu yansıtır. Çevresel etmenler, genetik yapı ve yaşam tarzı, biyolojik yaş üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bazı insanlar yaşlanma sürecini hızlandırırken, bazıları ise yaşlarına göre daha genç kalabiliyor.

YAŞLANMAYI ARAŞTIRAN ÇALIŞMA

İsviçreli bilim insanları, biyolojik yaşlanmayı incelediği araştırmalarında "epigenetik saat" adı verilen bir yöntemi kullandı. Bu yöntem, DNA'daki değişiklikleri analiz ederek yaşlanma hızını ölçmeye olanak tanıyor. Çalışmaya katılan 70 yaş ve üstü yaklaşık 800 kişi, üç yıl boyunca farklı rejimlere tabi tutuldu:

Bir grup omega-3 yağ asidi aldı;

Diğer grup D vitamini aldı;

Bir grup haftada üç kez 30 dakika egzersiz yaptı;

Son grup ise omega-3, D vitamini ve fiziksel aktiviteyi birleştirdi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYIMLANDI

Araştırmanın bulguları, omega-3 yağ asitlerinin biyolojik yaşlanmayı dört aya kadar yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bu etki, katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ya da vücut kitle indekslerine bakılmaksızın gözlemlendi. Ancak en iyi sonuçlar, omega-3, D vitamini ve egzersizin bir arada kullanıldığı grupta elde edildi. Bilim insanları, her bir faktörün, yaşlanma sürecini yavaşlatan farklı biyolojik mekanizmalar aracılığıyla birbirini güçlendirdiğini belirtti.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATMANIN FAYDALARI

Birkaç aylık bir fark ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir, ancak biyolojik yaşın yavaşlatılması, genel sağlık üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Bu tür bir yaklaşım, özellikle yaşa bağlı hastalıkların (kalp damar hastalıkları, bunama gibi) riskini azaltabilir, yaşlılıkta yaşam kalitesini iyileştirebilir ve aktif bir yaşam süresini uzatabilir.

SONUÇLAR EVRENSEL OLABİLİR Mİ?

Bu araştırmanın sınırlamalarından biri, katılımcıların tamamının İsviçre vatandaşı olması. Biyolojik yaşlanma, genetik, çevresel faktörler ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Bilim insanları, bu bulguların diğer Avrupa ülkelerindeki kişiler üzerinde nasıl sonuçlar doğuracağını anlamak amacıyla çalışmayı daha geniş bir kitleye yaymayı planlıyor.

Yaşlanmayı tamamen durdurmak mümkün olmasa da, sağlıklı beslenme, omega-3, D vitamini ve düzenli egzersiz ile biyolojik yaşlanmanın yavaşlatılabileceği bilimsel olarak doğrulandı. Yaşam tarzı değişikliklerinin refahı artırabileceği ve aktif bir yaşam süresini uzatabileceği belirtildi.