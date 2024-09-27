7 Kehanetinden 4’ü Gerçekleşmişti! Ünlü Kahin 3 Yeri Ederek Tarih Verdi, Büyük Felaket Geliyor

7 kehanetinden 4’ü gerçekleşen Brezilyalı kahin Athos Salome, 3 kehaneti sıralayarak dünyayı uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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7 Kehanetinden 4’ü Gerçekleşmişti! Ünlü Kahin 3 Yeri Ederek Tarih Verdi, Büyük Felaket Geliyor - Resim: 1

Dünya basınında "Yaşayan Nostradamus" olarak tanınan Brezilyalı kahin Athos Salome, 2024 yılına dair kehanetlerini yeniden gündeme getirdi. Salome'nin ortaya koyduğu 7 kehanetten 4'ü henüz gerçekleşti, geriye ise yalnızca 3 kehanet kaldı. Geçmişte koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in vefatını öngören Salome, bu yeni kehanetleriyle dikkat çekerken, 2024 yılı için yeni tahminlerde bulundu.

Salome, 2024 yılına dair kehanetlerinde dikkat çeken bir noktayı daha doğruladı. 2024 başında yaptığı tahminler arasında bir asteroitin Dünya'ya çarpacağına dair öngörüde bulunan kahin, bu konuyla ilgili 28 Temmuz'da Instagram üzerinden bir video paylaştı.

Salome, NASA'nın Eylül ayında asteroitin Kasım'da Dünya'nın yörüngesine gireceğini açıklayacağını öngördüğünü belirtti. "NASA, 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan devasa bir asteroidi izlediğini doğruladı. Bu tahminlerim tesadüf değil" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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