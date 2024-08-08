7 Aylık Işık Bebek, Literatüre Geçti

Ankara'da 7 aylık olarak doğan 980 gram ağırlığındaki Işık I. isimli erkek bebeğe, ana damarında tıkanıklık nedeniyle anjiyo yapıldı. Işık bebek, düşük ağırlığına rağmen kasıktaki toplardamar yoluyla onarım yapılan ilk bebek olarak Türkiye'deki tıp literatürüne geçti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 14 Mayıs'ta 7 aylık olarak dünyaya gelen 980 gram ağırlığında Işık I. isimli erkek bebeğin ana damarında tıkanıklık ve bunun ciddi bir solunum sıkıntısı yarattığı belirlendi. Doğumdan 2 hafta sonra Işık bebeğin kasıktaki toplardamarına anjiyo yapılıp, 1,5 milimetre olan kritik damar darlığı, 3,5 milimetreye kadar genişletildi. Şu anda 2 bin 100 gram ağırlığına ulaşan ve 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Işık bebek, artık solunum destek ihtiyacı olmadan nefes alabiliyor. Işık bebek, 980 gram ağırlığına rağmen damarlarında onarım yapılan ilk bebek olarak Türkiye'deki tıp literatürüne geçti.

Yenidoğan Bölümü'nden Doç. Dr. Seda Aydoğan, "Işık bebek, 30'uncu gebelik haftasında 980 gram olarak doğmuştu. Hastamız, erken doğum yani prematüre nedeniyle solunum sıkıntısı olması yüzünden yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip ediliyordu. Solunum sıkıntısının devam etmesi, semptomlarının artması nedeniyle doğumundan 13 gün sonra hastamız tekrar muayene edildiğinde hastamızda kalpten çıkan ve vücudu besleyen ana damarda ciddi bir tıkanıklık saptandı. Çocuk kalp merkezi olmamız sebebiyle hastamız bize sevk edildi. Işık bebeğin yaşamının 15'inci gününde çocuk kardiyologlarımız tarafından anjiyo ile bu damarda açılma işlemi yapıldı" dedi.

Işık bebeğin damarındaki tıkanıklığın çok güzel şekilde açıldığını belirten Doç. Dr. Aydoğan, "Şu an bebeğimiz 90 günlük ve artık taburculuğa hazır. Hiçbir solunum destek ihtiyacı olmadan gayet güzel bir şekilde yaşamına devam etmesini planlıyoruz. Bebeğimiz hem prematürite hem ciddi bu aort koarktasyonu tablosu ile beraber yaşama çok güçlü bağlandı. Bu zorlu süreci çok güzel atlattı, çok güzel savaştı. Şu anda sağlıklı bir hayat onu bekliyor. Bu bebeğimiz bizim Türkiye'de anjiyo ile aort koarktasyonu onarımı yapılan, açılımı yapılan ilk bebeğimiz" diye konuştu.

'DAMARLARINDA KRİTİK DARLIK VARDI'

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Kavgacı ise Işık bebeğin 13'üncü gününde yapılan tetkiklerinde damarlarında 1,5 milimetre kadar kritik bir darlık olduğuna dikkat çekerek, "Ekokardiyografide bu darlığı gördükten sonra hastamızı kateter anjiyografi işlemine aldık ve burada da kasıktaki toplardamar yoluyla hastamıza kateter anjiyografisini yaparak 'balon anjiyoplasti' dediğimiz işlemi gerçekleştirerek bu 1,5 milimetrelik darlık bölgesini 3,5 milimetreye kadar genişlettik ve işlemi sonlandırdık. Işık bebeğin özelinde bizim bu yöntemi tercih etmemizin nedeni, hastamızın 980 gram olması. Özellikle kasıktaki toplardamarı tercih etme nedenimiz de bu kadar küçük düşük doğum ağırlıklı bebeklerde damar duvarlarının çok ince ve kırılgan olması. Ayrıca, hem damar duvar hasarı, hem damar duvarında pıhtı ve kanama riski ana atardamarlarda daha sıklıkla görüldüğü için biz toplardamarı tercih ettik. Bu oldukça nadir bir hastalık tabii. 980 gram düşük doğum ağırlığında olan bir bebeğe toplardamar yöntemiyle bu girişimin yapılması bizim de görebildiğimiz kadarıyla literatürde ilk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA