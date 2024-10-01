62 Yaşındaki Kadın 30 Kilo Birden Verdi! Yağları Cayır Cayır Yakmanın Yolu Meğer Bu Kadar Basitmiş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, 126,5 kilogramlık ağırlığı nedeniyle diz ağrıları çekmeye başlamış ve baston yardımıyla yürüyebilir hale gelmişti. Gittiği hastanelerde kendisine ameliyat önerilen Kaya, bu durumdan kaçınarak İl Sağlık Müdürlüğü’nün Erdemli Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde sağlıklı yaşam programına katılan Kaya, hem diyet yaparak hem de düzenli egzersizle yaklaşık 30 kilogram verdi. Bastondan kurtulan Nasibe Kaya'nın yaşam kalitesi, doğal yollarla kilo vererek arttı.

KİLO VERMENİN DOĞAL YÖNTEMLERİ

Kilo vermek, birçok kişi için zorlayıcı bir süreçtir, ancak kimyasal ürünler yerine doğal besinlerle bu süreç hızlandırılabilir ve sağlıklı bir hale getirilebilir. İşte sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi destekleyen doğal besinler:

YEŞİL ÇAY

Antioksidanlar ve kateşinler içeren yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay, kilo verme sürecini destekleyebilir.

ELMA SİRKESİ

Asetik asit içeren elma sirkesi, yağ depolanmasını azaltarak iştahı bastırır ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bir bardak suya ekleyeceğiniz 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi, yemeklerden önce tüketilebilir.

Kaynak: İHA/HABER MERKEZİ