60 Ülkede Hızla Yayılan Ölümcül Virüs Paniği! İlaçlar Bile Çare Olmuyor

ABD sağlık otoriteleri, ilaçlara karşı direnç geliştiren ölümcül bir mantar türünün ülkede ve dünyada yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Candida auris (C. auris) adı verilen patojenin, hem bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açtığı hem de mevcut tedavilere giderek daha az yanıt verdiği belirtildi.

Hackensack Meridian Keşif ve İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen çalışmada C. auris, “acil antimikrobiyal tehdit” olarak sınıflandırıldı. Böylece bu tanımı alan ilk mantar etkeni oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI ARTIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede şu ana kadar yaklaşık 7 bin vakanın tespit edildiğini açıkladı. Mantarın yalnızca ABD’de çok sayıda eyalette değil, dünya genelinde en az 60 ülkede görüldüğü bildirildi.

Araştırmanın sonuçları, Microbiology and Molecular Biology Review dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, mevcut ilaçların yetersiz kaldığına dikkat çekerek yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“YENİ TEDAVİLERE ACİL İHTİYAÇ VAR”

Uzmanlar, geniş etkili antifungal ilaçların yanı sıra daha hızlı tanı yöntemlerinin ve bağışıklık temelli tedavilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde mantar enfeksiyonlarına karşı farkındalığın artırılması çağrısında bulunuldu.

EN ÇOK RİSK ALTINDA OLAN GRUPLAR

C. auris’in özellikle yoğun bakım hastaları, solunum cihazına bağlı olanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için yüksek risk oluşturduğu ifade edildi. NYU Langone Klinik Profesörü Dr. Marc Siegel, mantarın birçok antifungal ilaca dirençli olduğunu belirterek hastane ortamında tıbbi ekipmanlar üzerinden yayılabildiğine dikkat çekti.

Hastalığın ateş, titreme ve vücut ağrısı gibi yaygın belirtilerle seyrettiği, bu nedenle diğer enfeksiyonlarla karıştırılabildiği de vurgulandı.

BAZI YOĞUN BAKIMLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bazı hastanelerde yaşanan salgınlar nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Uzmanlar, riskin devam ettiğini ancak geliştirilecek yeni ilaç ve tedavi yöntemleriyle enfeksiyonların kontrol altına alınabileceğine yönelik umutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi