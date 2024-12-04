60 Bin Yıllık Balta Şans Eseri Keşfedildi! Küçük Çocuk 3 Yıl Boyunca Odasında Saklamış

Henüz 6 yaşındayken Shoreham Plajı’nda oyun oynadığı sırada dikkatini çeken çakıl taşlarının arasında, parlak ve farklı görünüme sahip bir çakmak taşı bulan çocuk, bu nesneyi evine götürerek odasında sakladı.

Ancak nesnenin önemini fark etmesi üç yıl sonra gerçekleşti. Worthing Müzesi’ni gezen çocuk, müzedeki tarihi eserlerin odasında sakladığı taşla benzer olduğunu fark etti. Bunun üzerine taşın gerçek değerini öğrenmek için eseri müzeye götürdü.