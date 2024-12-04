60 Bin Yıllık Balta Şans Eseri Keşfedildi! Küçük Çocuk 3 Yıl Boyunca Odasında Saklamış
İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk, tam 60 bin yıllık bir baltanın keşfine imza attı. Küçük çocuk, bu tarihi eseri üç yıl boyunca odasında sakladıktan sonra müzeye teslim etti.
Kaynak: NTV
Henüz 6 yaşındayken Shoreham Plajı’nda oyun oynadığı sırada dikkatini çeken çakıl taşlarının arasında, parlak ve farklı görünüme sahip bir çakmak taşı bulan çocuk, bu nesneyi evine götürerek odasında sakladı.
Ancak nesnenin önemini fark etmesi üç yıl sonra gerçekleşti. Worthing Müzesi’ni gezen çocuk, müzedeki tarihi eserlerin odasında sakladığı taşla benzer olduğunu fark etti. Bunun üzerine taşın gerçek değerini öğrenmek için eseri müzeye götürdü.
NEANDERTAL İNSANLARINA AİT
Müze yetkililerinin incelemeleri sonucunda, çocuğun bulduğu nesnenin yaklaşık 40.000 ila 60.000 yıl öncesine, Geç Orta Paleolitik döneme ait olduğu ve bir Neandertal insanı tarafından yapıldığı belirlendi.
Worthing Müzesi’nden bir yetkili, "Bulunan bu balta, kesinlikle bir Neandertal tarafından yapılmış ve tarihe ışık tutan çok önemli bir parça" ifadelerini kullandı.