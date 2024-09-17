6 Yıl İçinde Yok Olacak Meslekler Belli Oldu: Bu 7 Meslekten Birinde Çalışıyorsanız Hemen Sektör Değiştirin
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler iş dünyasında önemli değişikliklere yol açarken, uzmanlar birçok mesleğin yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle ortadan kalkacağını öngörüyor. Yapılan araştırmalara göre, günümüzde yapılan işlerin yaklaşık üçte ikisi önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka tarafından devralınabilir. İşte 2023 yılına kadar yok olacak 7 meslek...
Kaynak: Gerçek Gündem
Yapay zeka, veri bilimi ve robotik alanlarındaki gelişmeler, pek çok mesleği doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, bazı mesleklerin 2030 yılına kadar tamamen kaybolacağını ya da önemli ölçüde dönüşeceğini vurguluyor. Yapay zekanın rutin iş süreçlerini devralması, özellikle düşük vasıflı mesleklerin yok olmasına neden olabilir.
Meslek seçimi, bir kişinin kariyerinde en kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Seçilen meslek sadece gelir elde etme yolu değil, aynı zamanda kişinin mutluluğu ve verimliliği üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Teknolojinin hızlı ilerleyişi, meslek seçiminde çağın gereksinimlerini ve iş dünyasındaki değişim dinamiklerini göz önünde bulundurmayı zorunlu hale getiriyor.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek otomasyon teknolojileriyle gerçekleştirilecek. Bu nedenle, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen meslekler önem kazanırken, bazı geleneksel meslekler tarih sahnesinden silinecek.
GELECEĞİN PARLAYAN MESLEKLERİ
-Yapay Zeka Mühendisliği: Yapay zeka teknolojileri, sağlık, bankacılık ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılmaya başladı. Bu alanda çalışan mühendislerin matematik, yazılım ve büyük veri teknolojileri konularında uzmanlaşması gerekiyor.
-Robotik Mühendisliği: Robotlar, üretim hatlarından sağlık sektörüne kadar birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Robotik mühendisleri, robotların görevlerini tanımlayarak, gerekli yazılım ve algoritmaları geliştiriyor.
-Siber Güvenlik Uzmanlığı: Dijital platformların artmasıyla birlikte siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç hızla artıyor. Bu alanda çalışmak isteyenlerin bilgisayar teknolojileri, yazılım ve matematik bilgisine sahip olması önemli.
-Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği: Yazılım ve uygulama geliştiricileri, şirketlerin teknolojiye entegre çözümler üretmesine yardımcı oluyor. Bu alanda başarılı olmak için programlama dillerine hakim olmak ve problem çözme becerisine sahip olmak gerekiyor.
-Oyun Geliştiriciliği: Oyun sektörü, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Oyun geliştiricilerinin yazılım dillerine ve tasarım becerilerine hakim olması bekleniyor.
-Dijital Pazarlama Uzmanlığı: Dijital pazarlama, teknolojinin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bir alan haline geldi. Dijital trendleri takip etmek ve sosyal medya platformlarına hakim olmak bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kritik.
2030'DA YOK OLACAK MESLEKLER
-Seyahat Danışmanlığı: Online rezervasyon siteleri sayesinde seyahat danışmanlarına olan ihtiyaç azalıyor.
-Kasiyerlik: Temassız ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyerlerin yerini almaya başladı.
-Fast Food Çalışanları: Otomasyon teknolojileri fast food sektöründe yaygınlaşıyor ve işgücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor.
-Postacılık: Elektronik posta ve dijital fatura sistemlerinin yaygınlaşmasıyla geleneksel postacılık işlevini yitiriyor.
-Banka Çalışanı: Online bankacılık hizmetleri yerel şubelerin sayısını azaltırken, bankacılık sektöründe çalışan sayısının da düşeceği öngörülüyor.
-Tekstil İşçiliği: Üretim süreçlerinin otomasyonu tekstil işçilerinin sayısını azaltıyor.
-Matbaa Operatörlüğü: Dijital medyanın yükselişi, basılı yayınların azalmasına ve matbaa operatörlerine olan talebin düşmesine yol açıyor.