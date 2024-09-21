6 Şubat Depremi Sonrası Gören Olmadı: Yeniden Ortaya Çıktılar!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan balıklı göl, en son 6 Şubat depremlerinde çekilmiş, ve gölün balıklarını o günden beri gören olmamıştı. O balıklar yeniden ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi'nde yer alan balıklı göl, ilginç hikayesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrasında kuruduğu ve içerisindeki benekli balıkların kaybolduğu iddia edilen gölde, sonrasında balıkların yeniden ortaya çıkması görenleri şaşırttı.
Balıklı gölün turizme kazandırılması gerektiğini savunan yerel halk, yaşanan depremlerin ardından göl suyunun çekildiğini ve balıkların ortadan tamamen kaybolduklarını belirtti. Ancak son günlerde gölün eski haline döndüğünü ve balıkların yeniden görüldüğünü söyleyen bölge sakinleri, bu durumun çevrede merak uyandırdığını dile getiriyor.
"BALIKLAR YÜZEYE ÇIKTI"
Mahalle sakini Kerim Göçmen, balıkların yeniden ortaya çıktığını belirterek, "Büyüklerimiz anlatırdı, bu balıkların Şanlıurfa'daki balıklı gölden geldiği söyleniyor. Bu göldeki balıklar 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu ve kimse göremedi. Deprem bittikten iki üç hafta sonra balıklar yüzeye çıktı" ifadelerini kullandı.