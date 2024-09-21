6 Şubat Depremi Sonrası Gören Olmadı: Yeniden Ortaya Çıktılar!

"BALIKLAR YÜZEYE ÇIKTI"

Mahalle sakini Kerim Göçmen, balıkların yeniden ortaya çıktığını belirterek, "Büyüklerimiz anlatırdı, bu balıkların Şanlıurfa'daki balıklı gölden geldiği söyleniyor. Bu göldeki balıklar 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu ve kimse göremedi. Deprem bittikten iki üç hafta sonra balıklar yüzeye çıktı" ifadelerini kullandı.