6 Milyonluk Serveti Korkunç Diyerek Bodruma Attı! Değeri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Capri’de yaşayan Luigi Lo Rosso, eşi tarafından "korkunç" bulunan tabloyu evin bodrumuna kaldırmış, zamanla unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak çiftin oğulları Andrea Lo Rosso, sanat tarihine olan merakı sayesinde tablonun gerçek değerini ortaya çıkardı. Teyzesinin hediye ettiği bir sanat tarihi kitabını inceleyen Andrea, tablodaki imzanın ünlü ressam Picasso'ya ait olabileceğini fark etti.

Andrea’nın ısrarlı çabaları sonucu aile, tanınmış sanat dedektifi Maurizio Seracini liderliğindeki bir ekiple irtibata geçti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından Arcadia Vakfı’nın uzmanları, tablonun gerçek bir Picasso eseri olduğunu doğruladı. Cinzia Altieri, tabloyu uzun süre incelediğini belirterek, "İmzanın Picasso'ya ait olduğuna dair hiçbir şüphe yok" dedi.

Aile, bu değerli eserin Picasso’nun metresi ve ilham kaynağı olan Fransız fotoğrafçı Dora Maar’ı resmettiğini düşünüyor. Uzmanlar, tablonun Picasso'nun ünlü "Buste de femme" (Dora Maar) adlı eserine çok benzediğini ve 1930-1936 yılları arasında yapıldığını tahmin ediyor. Picasso'nun Güney İtalya’daki Capri Adası’nı sık sık ziyaret ettiği bilinirken, bu eserin de o dönemden kalma olabileceği düşünülüyor.

Andrea Lo Rosso, tabloyu yıllar boyunca annesinin "korkunç" bulduğu için sakladığını ve hatta zaman zaman satmayı bile düşündüklerini söyledi. Ancak tabloya olan ilgisi asla kaybolmayan Andrea, Picasso’nun sanat dünyasındaki yerini öğrendikten sonra eserin değerini araştırmaya devam etti. Malaga’daki Picasso Vakfı ile iletişim kurmaya çalışan Andrea, vakfın tabloya ilişkin talepleri ciddiye almadığını belirtti.

Tablo şu anda Milano’da bir kasada saklanıyor ve vakıf, eserin gerçekliğine ilişkin nihai kararı verecek. Picasso’nun, ölümünden bu yana 14 binden fazla eseri kayıtlara geçtiği için, vakfa her gün birçok orijinal tablo başvurusu yapılıyor.

Picasso’nun "Buste de femme" adlı eseri, 1938 yılında yapılmış ve 1999 yılında bir Suudi şeyhinin yatından çalındıktan 20 yıl sonra tekrar bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi