54 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Ortaya Çıkardı: Kahve İçenlerde Bu Bakteri 8 Kat Daha Fazla

DİYET VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Bu araştırma, bağırsak mikrobiyomunun genel sağlık ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için dengeli ve çeşitli bir beslenmenin önemini vurguluyor.