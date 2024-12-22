54 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Ortaya Çıkardı: Kahve İçenlerde Bu Bakteri 8 Kat Daha Fazla
İtalya'nın Trento Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, kahvenin bağırsak mikrobiyomuna olan etkilerini gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde 25 ülkeden 54 binden fazla kişinin tıbbi verilerini analiz eden bilim insanları, kahve tüketiminin mikrobiyal çeşitlilik üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceledi.
MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK ARTIŞI
Araştırmanın sonuçları, kahve tüketen kişilerin bağırsak mikrobiyomunda belirgin bir çeşitlilik artışı olduğunu ortaya koydu. Özellikle, Lawsonibacter asaccharolyticus adlı bakterinin kahve tüketenlerde içmeyenlere oranla 4,5 ila 8 kat daha fazla bulunduğu tespit edildi. Bu fark, kahve tüketiminin yoğun olduğu Batı ülkelerinde daha belirgin iken, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde daha az gözlemlendi.
KAFEİNLİ VE KAFEİNSİZ KAHVE FARKI
Araştırmacılar, kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkisini anlamak için hem laboratuvar deneyleri yaptı hem de kahvenin kafeinli ve kafeinsiz versiyonlarını test etti. Sonuçlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin, özellikle kinik asit ve trigonellinin, mikrobiyal büyümeyi teşvik ettiğini gösterdi.
SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NASIL?
Çalışmanın lideri Profesör Nicola Segata, kahve tüketimi ile mikrobiyal çeşitlilik arasındaki ilişkinin sağlık üzerindeki doğrudan etkilerinin henüz tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Yine de bu bulgular, gıdaların bağırsak mikrobiyomunu nasıl şekillendirdiğine dikkat çekerek, gelecekte kişiselleştirilmiş beslenme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
DİYET VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI
Bu araştırma, bağırsak mikrobiyomunun genel sağlık ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için dengeli ve çeşitli bir beslenmenin önemini vurguluyor.