50 Yıllık Lokanta Ustası İncecik Pişmiş Sarmanın Sırrını Paylaştı: Tarifi İçin Sıraya Girecekler
Lokantacılığa ömrünün 50 yılını vermiş usta isim Asım usta, sarmaya ilişkin beklenen paylaşımı yaptı ve sır gibi saklanan o tüyoyu verdi. Bu tarifi izleyenler artık her gün yaprak sarması yapmak isteyecek.
Kaynak: Mynet
50 yıllık deneyime sahip lokantacı Asım Usta, yaptığı paylaşımla evde sarmaya lezzet katmanın püf noktalarını paylaştı. İşte lezzetli sarma hazırlamanız için bilmeniz gerekenler.
Sarma, Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Yaprak sarma, lahana sarma ve dolma gibi farklı türleriyle özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilir. Evde mükemmel sarma yapmak için bazı önemli ipuçları bulunuyor. İşte 50 yıllık lokantacı Asım ustanın o tüyosu ve mükemmel yaprak sarmasının tarifi:
LEZZETLİ SARMA İÇN GEREKLİ MALZEMELER
250 gram pirinç
1 su bardağı zeytinyağı
750 gram kuru soğan
1/2 su bardağı su
1 yemek kaşığı çam fıstığı
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1/2 demet maydanoz, nane veya dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı toz şeker
Sarma İçin:
250 gram taze ya da 1 kilogram salamura yaprak
PİŞİRMEK İÇİN
Sarmaların üzerini geçecek kadar su
1 limonun suyu
(4 kişilik - 3 saat)
YAPRAK SARMASI NASIL HAZIRLANIR?
Adım 1:
Soğanları ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Taze maydanoz ve dereotunu da kıyın.
Adım 2:
Taze yapraklar için 6 su bardağı kaynamış suya 1 limon sıkın ve 2 dakika haşlayın. Salamura yaprakları ise bol su ile yıkayıp tuzunu çıkardıktan sonra sıcak suda bekletin. Yaprakları parçalamadan suyunu sıkarak saplarını kesin.
Adım 3:
İç pilavını hazırlamak için kuş üzümlerini önceden ayıklayıp yıkayın. Pirinci ılık suda bekletin. Zeytinyağında çam fıstıklarını ve ardından soğanları pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından kaynar suyu ekleyin.
Adım 4:
Tuz, şeker ve kuş üzümlerini de ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve doğranmış maydanoz, dereotu ve baharatları ekleyip karıştırın.
Adım 5:
Hazırladığınız iç harcı 30 dakika dinlendirin, ardından sarmaları sarmaya başlayın.
Adım 6:
Pişirmek için tencerenin dibine yırtık veya kullanılmayacak yaprakları ve sapları koyun. Sarmaları yerleştirin, üzerine su ve limon suyu ekleyin. 1 saat kadar pişirin.
LEZZETLİ YAPRAK SARMASININ PÜF NOKTASI
Sarmaların pişme süresi, yaprağın kalınlığına bağlı olarak değişir. Daha canlı bir görünüm için pişirme sırasında üzerine limon dilimleri koyabilir ve piştikten sonra biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz.