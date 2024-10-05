50 Yıllık Lokanta Ustası İncecik Pişmiş Sarmanın Sırrını Paylaştı: Tarifi İçin Sıraya Girecekler

YAPRAK SARMASI NASIL HAZIRLANIR?

Adım 1:

Soğanları ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Taze maydanoz ve dereotunu da kıyın.

Adım 2:

Taze yapraklar için 6 su bardağı kaynamış suya 1 limon sıkın ve 2 dakika haşlayın. Salamura yaprakları ise bol su ile yıkayıp tuzunu çıkardıktan sonra sıcak suda bekletin. Yaprakları parçalamadan suyunu sıkarak saplarını kesin.

Adım 3:

İç pilavını hazırlamak için kuş üzümlerini önceden ayıklayıp yıkayın. Pirinci ılık suda bekletin. Zeytinyağında çam fıstıklarını ve ardından soğanları pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından kaynar suyu ekleyin.

Adım 4:

Tuz, şeker ve kuş üzümlerini de ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve doğranmış maydanoz, dereotu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Adım 5:

Hazırladığınız iç harcı 30 dakika dinlendirin, ardından sarmaları sarmaya başlayın.

Adım 6:

Pişirmek için tencerenin dibine yırtık veya kullanılmayacak yaprakları ve sapları koyun. Sarmaları yerleştirin, üzerine su ve limon suyu ekleyin. 1 saat kadar pişirin.