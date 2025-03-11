50 Yaşından Sonra Beslenmede Yapılan Hatalar: Bu 9 Kurala Dikkat

VİTAMİN VE TAKVİYELERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Gerekli vitaminleri almak için dengeli beslenmek önemli olsa da, bazı durumlarda takviyeler gerekli olabilir. Doktor kontrolünde vitamin ve mineral desteği alınması önerilir.

AĞIR DİYETLERDEN UZAK DURUN

Düşük kalorili veya tek tip beslenmeye dayalı diyetler vücuda zarar verebilir. Protein veya karbonhidratı tamamen kesmek yerine dengeli beslenmek daha sağlıklıdır.

YETERLİ SU TÜKETİN

Günde en az 4-5 bardak su içmek, vücudun hidrasyonunu korumak için önemlidir. Ancak su tüketimi kişisel ihtiyaçlara göre belirlenmeli.