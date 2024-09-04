50 Kilo Birden Verdi: Genç Kadın Mucizevi Sırrını Açıkladı

29 yaşındaki Megan Thielle, kilo verme sürecinde önemli bir alışkanlığından vazgeçti. Hastanede doktor olarak çalışan Thielle, gece vardiyasında çalıştığı için düzensiz uyku düzenine sahipti ve sık sık fast food tüketiyordu. Ancak, bir gün aynada kendini gördüğünde kilo verme kararı aldı.