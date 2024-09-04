50 Kilo Birden Verdi: Genç Kadın Mucizevi Sırrını Açıkladı
Amerikalı genç kadın Megan Thielle, sadece bir yılda 50 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Thielle, bu başarısının ardında yatan basit sırrı ve uyguladığı yöntemleri açıkladı.
29 yaşındaki Megan Thielle, kilo verme sürecinde önemli bir alışkanlığından vazgeçti. Hastanede doktor olarak çalışan Thielle, gece vardiyasında çalıştığı için düzensiz uyku düzenine sahipti ve sık sık fast food tüketiyordu. Ancak, bir gün aynada kendini gördüğünde kilo verme kararı aldı.
Thielle, fast food ve sağlıksız yiyecekleri beslenme alışkanlığından çıkardı ve düzenli egzersiz yapmaya başladı. İlk olarak koşu bandında yürüyen Thielle, zamanla egzersiz rutinine farklı aktiviteler ekledi. "Farkı ve sonuçları görmek birkaç ay sürdü," diyen Thielle, sabırlı olmanın ve köklü değişiklikler beklememenin önemine dikkat çekti.
5 ADIMDA KİLO VERME
1. Her gün yürüyüş yapın.
2. Kaliteli uyku alın; uykusuzluk obeziteye yol açabilir.
3. Doktorunuzla sağlıklı bir beslenme planı oluşturun ve buna sadık kalın.
4. Yeterince su için, dehidrasyonu önleyin.
5. Küçük porsiyonlarla sık sık yemek yiyin.
SIRRINI AÇIKLADI
Megan Thielle kilo verme sürecinde vazgeçtiği önemli alışkanlığının stres olduğunu açıkladı.