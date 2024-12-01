5 Tane Tüketmek Kan Basıncını İyileştiriyor, Kolesterolü Bitiriyor! Çayı Her Derde Deva
Kakule, yemeklere hem lezzet hem de aroma katmanın ötesinde, sağlık açısından birçok faydası olan güçlü bir baharattır. Peki kakule neye iyi gelir? Nasıl ve ne kadar tüketilmeli?
Kaynak: Haber Merkezi
Kakule, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olan terpenler, flavonoidler ve özellikle sineol gibi biyoaktif bileşenler içerir. Bu bileşikler, vücutta serbest radikalleri nötralize eder ve kalp hastalıkları ile yüksek kolesterol gibi durumlarla ilişkilendirilen oksidatif stresi engellemeye yardımcı olur.
DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ, KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ
Ayrıca, kakulenin idrar söktürücü etkisi vardır. Vücuttan fazla su ve sodyum atılımını artırarak, atardamarlar üzerindeki baskıyı düşürür ve dolayısıyla kan basıncını doğal yollarla azaltır. Kakule, safra asitlerinin salgılanmasını uyararak karaciğerin yağları parçalamasına yardımcı olur ve lipid metabolizmasını iyileştirir. Bu, kötü kolesterol seviyelerinin düşmesine ve iyi kolesterol seviyelerinin artmasına yol açar, böylece kalp-damar sağlığını destekler.
KAKULE ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
Yarım litre su
5-6 adet kıyılmış kakule baklası
Hazırlık:
Kakule tohumlarını ezip kabuğundan ayırın.
Ezilmiş tohumları yarım litre suya ekleyin.
Karışımı birkaç saat demlemeye bırakın veya gece boyunca bekletin.
Gün boyunca bu demlenmiş suyu içerek kalbinizi sağlıklı tutabilirsiniz.
HİPERTANSİYON VE KAN BASINCINI YOK EDİYOR
Düzenli kakule tüketimi, hipertansiyonu olan kişilerde hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını önemli ölçüde düşürür. Bu içecek, çocuklara da verilebilir ancak az miktarda (bir seferde ¼ bardak) başlanması önerilir. Ayrıca, çocukların alerjisi olup olmadığından emin olmak ve bir doktora danışmak en güvenli yaklaşımdır.