5 Tane Tüketmek Kan Basıncını İyileştiriyor, Kolesterolü Bitiriyor! Çayı Her Derde Deva

HİPERTANSİYON VE KAN BASINCINI YOK EDİYOR

Düzenli kakule tüketimi, hipertansiyonu olan kişilerde hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını önemli ölçüde düşürür. Bu içecek, çocuklara da verilebilir ancak az miktarda (bir seferde ¼ bardak) başlanması önerilir. Ayrıca, çocukların alerjisi olup olmadığından emin olmak ve bir doktora danışmak en güvenli yaklaşımdır.