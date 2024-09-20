5 Kilo Birden Verdiren Egzersiz: 1 Ay Yapan Yorulmadan Tığ Gibi Oluyor

Vücut tipinize uygun bir beslenme ve egzersiz düzeni ile 5 kilo vermek mümkündür. Günlük yaşamınıza dahil edeceğiniz bazı egzersizler, kilo verme sürecinizi hızlandıracak ve sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Peki kilo verme sürecini hızlandıran bu hareketler nelerdir ve vücuda nasıl etkileri vardır? İşte egzersiz başlıkları...

YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI ANTREMAN (HIIT)

HIIT, kısa süreli yoğun egzersizlerle aralıklı dinlenme periyotlarını birleştiren bir antrenman türüdür. Jumping jack, burpee ve yüksek diz çekme gibi hareketler HIIT programlarında sıklıkla yer alır. HIIT, metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımını artırır ve düzenli uygulandığında hızlı kilo kaybına katkı sağlar. Haftada 3-4 kez, 20-30 dakikalık HIIT seansları, kilo verme sürecinizi destekler.