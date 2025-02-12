45 Yıllık Kombi Ustası Sırrını Açıkladı! En Soğuk Havalarda Evi Isıtmanın Basit Yolu

ENERJİ TASARRUFU VE KONFORU BİR ARADA SAĞLAYAN SICAKLIK

Stephen Day, 18°C ile 20°C aralığının evde rahat bir ortam sağlarken aynı zamanda enerji israfını önlediğini ve faturaları düşürdüğünü vurguladı. Özellikle ısıtma sistemlerinde yalnızca 1°C'lik bir düşüşün bile ısınma giderlerinde yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabileceğini belirten Day, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde küçük ayar değişikliklerinin büyük etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Kombiyi gün boyunca sabit bir sıcaklıkta tutmak yerine programlanabilir termostatları kullanmanın daha verimli olduğunu ifade eden Day, modern kombi sistemlerinin günlük rutine göre önceden ayarlanabildiğini ve hatta akıllı termostatlar sayesinde telefon üzerinden kontrol edilebildiğini belirtti.