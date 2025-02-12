45 Yıllık Kombi Ustası Sırrını Açıkladı! En Soğuk Havalarda Evi Isıtmanın Basit Yolu
Kış mevsiminin etkisini yoğun şekilde gösterdiği bu günlerde, evlerini hem tasarruflu hem de verimli şekilde ısıtmak isteyenler için doğru sıcaklık ayarı büyük önem taşıyor. Özellikle şubat ayında ısınma giderlerini kontrol altında tutmak isteyenler, uzmanların tavsiyelerini dikkate alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
45 yıllık kombi ustası Stephen Day, şubat ayında evde ideal sıcaklığı sağlamak için en uygun sıcaklık aralığını açıkladı. Day, kış mevsiminde dış sıcaklık 15°C'nin altına düştüğünde evdeki termostatın 18°C ile 20°C arasında ayarlanmasının hem konfor hem de enerji verimliliği açısından en ideal tercih olduğunu belirtti.
ENERJİ TASARRUFU VE KONFORU BİR ARADA SAĞLAYAN SICAKLIK
Stephen Day, 18°C ile 20°C aralığının evde rahat bir ortam sağlarken aynı zamanda enerji israfını önlediğini ve faturaları düşürdüğünü vurguladı. Özellikle ısıtma sistemlerinde yalnızca 1°C'lik bir düşüşün bile ısınma giderlerinde yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabileceğini belirten Day, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde küçük ayar değişikliklerinin büyük etkileri olabileceğine dikkat çekti.
Kombiyi gün boyunca sabit bir sıcaklıkta tutmak yerine programlanabilir termostatları kullanmanın daha verimli olduğunu ifade eden Day, modern kombi sistemlerinin günlük rutine göre önceden ayarlanabildiğini ve hatta akıllı termostatlar sayesinde telefon üzerinden kontrol edilebildiğini belirtti.
AŞIRI ISINMAYA KARŞI UYARI
Stephen Day, çocuklar, yaşlılar ve hassas bireyler bulunan evlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu kişiler için 18°C ile 20°C aralığının genellikle ideal olduğunu söyledi. Ancak daha fazla konfor için 21°C tercih edilebileceğini ifade eden Day, iyi yalıtılmış evlerde aşırı ısınmanın rahatsız edici olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
Bu kış tasarruflu ve konforlu bir ısınma sağlamak isteyenler için Stephen Day’in tavsiyeleri, hem ekonomik hem de verimli bir çözüm sunuyor.