45 Yıllık Çaycı Tavşan Kanı Çayın Sırrını Açıkladı: Meğer Yıllarca Yanlış Demlemişiz

TAVŞAN KANI ÇAYIN SIRRI

Çayın renginin koyuluğu ve parlaklığı, demlenme süresi ve sıcaklığıyla yakından ilgilidir. Tavşan kanı renginde bir çay elde etmek için:

Suyun Sıcaklığı: Suyu kaynattıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar dinlendirmek, çayın yanmasını önler ve daha dengeli bir aroma sağlar.

Demleme Süresi: Çayın türüne göre değişmekle birlikte, genellikle 10-15 dakika yeterlidir. Daha uzun süre demlenmesi, çayın acılaşmasına neden olabilir.

Çayın Miktarı: Demliğin büyüklüğüne göre çay miktarını ayarlamak önemlidir. Fazla çay, acı bir tat oluşturabilir.

Süzme: Demlenen çayı süzerek çay yapraklarının fincana geçmesini engelleyebilir ve daha temiz bir içim sağlayabilirsiniz.