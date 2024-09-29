45 Dakika Sürüyordu! Sadece 5 Dakikaya İndi

Dilovası ile Körfez ilçelerini birbirine bağlayan 5,2 kilometrelik yeni yol, ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı göz önünde bulundurularak, dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde inşa edildi.

Beton zemin üzerine asfalt dökülerek yapılan yol, sanayi bölgelerinin erişimini kolaylaştırırken, çizgileri çekilen bu yol hizmete sunuldu. Eskiden 45 dakika süren Dilovası Çerkeşli ile Körfez Yukarı Hereke arası yolculuk, yeni yol sayesinde sadece 5 dakikaya indi.

Kaynak: Haber Merkezi