45 Dakika Sürüyordu! Sadece 5 Dakikaya İndi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli’yi birbirine bağlayan yeni yol tamamlandı. Trafiğe açılan yeni yolla birlikte yolculuk süresi 5 dakikaya indi.

Kaynak: Haber Merkezi

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45 Dakika Sürüyordu! Sadece 5 Dakikaya İndi - Resim: 1

Dilovası ile Körfez ilçelerini birbirine bağlayan 5,2 kilometrelik yeni yol, ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı göz önünde bulundurularak, dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde inşa edildi.

Beton zemin üzerine asfalt dökülerek yapılan yol, sanayi bölgelerinin erişimini kolaylaştırırken, çizgileri çekilen bu yol hizmete sunuldu. Eskiden 45 dakika süren Dilovası Çerkeşli ile Körfez Yukarı Hereke arası yolculuk, yeni yol sayesinde sadece 5 dakikaya indi.

Kaynak: Haber Merkezi

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