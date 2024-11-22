42 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: Peyniri Böyle Saklayınca Küflenmiyormuş

Peynirinizi aldığınız ambalaj, genellikle en uygun saklama koşullarını sağlar. Bu nedenle, mümkün olduğunca orijinal ambalajında saklamaya özen gösterin.

Eğer orijinal ambalajı yoksa, peynirinizi hava geçirmez bir kapta saklayabilirsiniz. Bu sayede peyniriniz nemini kaybetmez ve dışarıdan gelen kokuları emmez.

Peyniri streç film veya alüminyum folyo ile sıkıca sararak da hava ile temasını engelleyebilirsiniz.