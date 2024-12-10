42 Yıllık Kabzımal Tüyosunu Açıkladı: Yeşil Muzlar Güneş Gibi Sararıyor
Alanya’da 42 yıldır kabzımallık yapan Halis Yancı, manavdan ya da pazardan alınan yeşil muzları kısa sürede sarartmanın tüyosunu açıkladı.
Kaynak: Alanya Postası
Alanya’da yetiştirilen taze muzlar, pazar tezgahlarında yerini aldı. Yerli muzlar, son yıllarda ithal muzlara göre daha fazla tercih ediliyor. Kısa ve yoğun aromasıyla bilinen yerli muzlar, damak zevkine hitap eden lezzetiyle dikkat çekiyor.
Yeşil muzların olgunlaşmasını beklemek istemeyenler için 42 yıllık kabzımal Halis Yancı, pratik çözümü açıkladı.
MUZLARI SARARTMAK İÇİN PRATİK YÖNTEM
Halis Yancı, yeşil muzların yanına elma koyarak hızlıca sarartılabileceğini belirtti. Yancı, yöntemi şöyle açıkladı:
Bazı muzlar henüz tezgahlara yetişmesine rağmen sararmamışlar. Bunu sarartmak çok kolay. Vatandaşlar satın aldığı taze yeşil muzları sarı ya da kırmızı elma ile aynı kutuya koyup ağzını kapatsınlar. Sadece 1 tane ya da 2 tane elma yeterli olur.
LEZZETLİ MUZ SEÇMENİN PÜF NOKTALARI
Lezzetli muz seçmek için dikkat edilmesi gerekenler şöyle:
Renk: Parlak sarı kabuklu muzları tercih edin. Üzerinde birkaç kahverengi leke olması, muzun tatlı ve olgun olduğunun göstergesidir.
Doku: Hafifçe esnek ve dokunduğunuzda yumuşak his veren muzlar idealdir. Sert ve yeşilimsi olanlar henüz olgunlaşmamış, çok yumuşak olanlar ise aşırı olgunlaşmış olabilir.
Sap ve Uçlar: Sapı sağlam ve sıkıca tutturulmuş muzları seçin. Hasar görmüş veya gevşek saplı muzlar hızlıca olgunlaşabilir.
Koku: Tatlı bir kokuya sahip olan muzlar, hemen tüketilmeye uygundur.