42 Yıllık Kabzımal Tüyosunu Açıkladı: Yeşil Muzlar Güneş Gibi Sararıyor

LEZZETLİ MUZ SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

Lezzetli muz seçmek için dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

Renk: Parlak sarı kabuklu muzları tercih edin. Üzerinde birkaç kahverengi leke olması, muzun tatlı ve olgun olduğunun göstergesidir.

Doku: Hafifçe esnek ve dokunduğunuzda yumuşak his veren muzlar idealdir. Sert ve yeşilimsi olanlar henüz olgunlaşmamış, çok yumuşak olanlar ise aşırı olgunlaşmış olabilir.

Sap ve Uçlar: Sapı sağlam ve sıkıca tutturulmuş muzları seçin. Hasar görmüş veya gevşek saplı muzlar hızlıca olgunlaşabilir.

Koku: Tatlı bir kokuya sahip olan muzlar, hemen tüketilmeye uygundur.