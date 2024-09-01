40 Yıllık Ustalar Bu Gizli Tarifi Uyguluyor: Revaniye Kıvam Veren Sır, Lezzeti 5 Katına Çıkıyor

Hazırlık Aşamaları:

1. Hamurun Hazırlanışı:

- Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.

- Üzerine sıvı yağ, yoğurt, irmik, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın.

- Karışımın üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 2 saat dinlendirin. Hamuru her yarım saatte bir karıştırarak dinlenmeye devam edin. Bu adım, hamurun kıvamının artmasını sağlar.

2. Pişirme:

- Hamuru, tabanını sıvı yağ ile yağladığınız fırın kabına dökün.

- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin.

3. Şerbetin Hazırlanışı:

- Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu tencereye alın. Şeker eriyene kadar yüksek ateşte karıştırın.

- Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

4. Şerbetleme:

- Pişen revaniyi fırından alın ve sıcak şerbeti üzerine dökün. Tatlının şerbeti çekebilmesi için birkaç saat dinlendirin.

5. Servis:

- Şerbetini çektikten sonra revaniyi eşit parçalara dilimleyin. Üzerini süsleyerek servis edin.

Bu tarifle, hem kıvamı mükemmel hem de lezzeti artmış bir revani tatlısı hazırlayabilirsiniz.