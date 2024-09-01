40 Yıllık Ustalar Bu Gizli Tarifi Uyguluyor: Revaniye Kıvam Veren Sır, Lezzeti 5 Katına Çıkıyor
Revani tatlısının kıvamını mükemmel şekilde tutturmak ve lezzetini artırmak için 40 yıllık tatlıcı ustalarının uyguladığı özel bir yöntem var. Ülkemizde çok sevilen bu şerbetli tatlı, bazen haşhaşlı olarak da hazırlanıyor. Haşhaşlı revani, şerbetli olanına kıyasla daha hafif bir tat sunuyor. Ancak, şerbetli revani her zaman en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.
Şerbetli revani hazırlamak, genellikle biraz zorlayıcı olabilir. Kıvamının mükemmel olması ve tam kabarması için birkaç önemli adım var. İşte tatlıcı ustalarının 40 yıllık deneyimlerinden derlediği o sırrı paylaşıyoruz.
LEZZETİNİ ARTTIRAN TARİF
Revani tatlısının kıvamının ve aromasının mükemmel olması için limon suyu kullanabilirsiniz. Limon, şerbetin kıvamını dengeleyecek ve tatlınıza özel bir aroma katacaktır.
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 2,5 su bardağı irmik
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3,5 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Hazırlık Aşamaları:
1. Hamurun Hazırlanışı:
- Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.
- Üzerine sıvı yağ, yoğurt, irmik, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın.
- Karışımın üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 2 saat dinlendirin. Hamuru her yarım saatte bir karıştırarak dinlenmeye devam edin. Bu adım, hamurun kıvamının artmasını sağlar.
2. Pişirme:
- Hamuru, tabanını sıvı yağ ile yağladığınız fırın kabına dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin.
3. Şerbetin Hazırlanışı:
- Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu tencereye alın. Şeker eriyene kadar yüksek ateşte karıştırın.
- Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
4. Şerbetleme:
- Pişen revaniyi fırından alın ve sıcak şerbeti üzerine dökün. Tatlının şerbeti çekebilmesi için birkaç saat dinlendirin.
5. Servis:
- Şerbetini çektikten sonra revaniyi eşit parçalara dilimleyin. Üzerini süsleyerek servis edin.
Bu tarifle, hem kıvamı mükemmel hem de lezzeti artmış bir revani tatlısı hazırlayabilirsiniz.