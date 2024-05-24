40 yıllık turşucunun sırrı ortaya çıktı: Meğer bu sayede kütür kütür oluyormuş. Turşu kurarken nelere dikkat edilmeli?

Probiyotik açısından son derece faydalı gıdaların başında şüphesiz turşu geliyorken, turşu kontrollü tüketildiği durumlarda insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesidir.

Hemen herkes turşunun kütür kütür olmasını arzu eder. Piyasada bu formda turşu bulabilmek esasında kolay olsa da dışarıda hazır satılan turşuların içerisinde bol miktarda koruyucu kimyasal maddeler içermektedir.

Bu durumda elbette turşunun sağlıklı bir gıdadan çıkıp zararlı bir gıda çeşidine geçmesine neden olabilmektedir.

Evde kütür kütür turşu kurabilmek ise sanıldığı kadar zor değildir. İşte turşu kurarken dikkat edilmesi gereken o hususlar...