40 yıllık turşucunun sırrı ortaya çıktı: Meğer bu sayede kütür kütür oluyormuş. Turşu kurarken nelere dikkat edilmeli?

Kütür kütür turşu kurmanın sırrı bulundu. Bu yöntem sayesinde turşularınız çok daha lezzetli olabilecek. İşte turşu kurarken dikkat edilmesi gereken o detaylar...

Son Güncelleme:
40 yıllık turşucunun sırrı ortaya çıktı: Meğer bu sayede kütür kütür oluyormuş. Turşu kurarken nelere dikkat edilmeli? - Resim: 1

Probiyotik açısından son derece faydalı gıdaların başında şüphesiz turşu geliyorken, turşu kontrollü tüketildiği durumlarda insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesidir.

Hemen herkes turşunun kütür kütür olmasını arzu eder. Piyasada bu formda turşu bulabilmek esasında kolay olsa da dışarıda hazır satılan turşuların içerisinde bol miktarda koruyucu kimyasal maddeler içermektedir.

Bu durumda elbette turşunun sağlıklı bir gıdadan çıkıp zararlı bir gıda çeşidine geçmesine neden olabilmektedir.

Evde kütür kütür turşu kurabilmek ise sanıldığı kadar zor değildir. İşte turşu kurarken dikkat edilmesi gereken o hususlar...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Yumurta haşlama suyuna sirke ekleyin: Etkisini duyan mutfağa koşacak. Yumurta haşlama suyuna sirke eklenir mi? Yumurta haşlama suyuna sirke ekleyince...
Her gün 2 kakule çiğnediğinizde o sorundan eser kalmıyor. Etkilerini öğrenen aktarın yolunu tutacak.Kakule çiğnemenin faydaları nelerdir? Her gün 2 kakule çiğnediğinizde o sorundan eser kalmıyor
Canan Karatay antioksidan deposu kahvenin sırrını verdi: Her sabah 1 fincan mutlaka için. Faydasını öğrenen mutfağa koşacak Canan Karatay antioksidan deposu kahvenin sırrını verdi
Bu yöntemle limonunuz aylarca küflenmeden kalabilecek: Limon nasıl muhafaza edilmeli? Bu yöntemle limonunuz aylarca küflenmeden kalabilecek
Cildinizde tek bir güneş lekesi kalmayacak: Güneş lekelerini yok eden doğal formül bulundu. Güneş lekeleri doğal yoldan nasıl geçer? Güneş lekelerini yok eden doğal formül bulundu
Ciltteki kırışıklıklardan eser kalmayacak: 5 yaş gençleştiren doğal formül bulundu. Ciltteki kırışıklıklara ne iyi gelir? 5 yaş gençleştiren doğal formül bulundu
Sabahları 1 tane elma yiyince o sorundan eser kalmıyor: Faydasını duyan manava koşacak. Sabahları elma yemek neye iyi gelir? Sabahları 1 tane elma yiyince...
Akşam yemeğinden sonra yoğurda karıştırıp yiyen bir deri bir kemik kalıyor: Yaza fit girmek isteyenler denesin. Kilo verdiren yoğurt kürü nasıl yapılır? Akşam yemeğinden sonra yoğurda karıştırıp yiyen bir deri bir kemik kalıyor
Kuru üzümleri suda bekletin ve için: Faydasını duyan aktara koşacak. Kuru üzüm suyu içmek neye iyi gelir? Kuru üzümleri suda bekletip içince...
Banyodaki küf lekelerinden eser kalmayacak: Çamaşır suyu dahi kullanmadan küf lekelerinden kurtulmanın sırrı bulundu. Banyo küf lekeleri nasıl temizlenir? Banyodaki küf lekelerinden eser kalmayacak
Yıllardır yanlış biliyorduk: Patatesi ve soğanı aynı yerde muhafaza edenler yandı Patatesi ve soğanı aynı yerde muhafaza edenler yandı
Sahte zeytinyağını şıp diye anlamanın sırrı bulundu: Tek bir bakışta sahte zeytinyağını ayırt edebileceksiniz. Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sahte zeytinyağını şıp diye anlamanın sırrı bulundu
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi: "Bu fay yıllardır suskun..." Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi
Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme: Toplu yatacak! Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme