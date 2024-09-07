40 Yıllık Tesisat Ustaları Açıkladı: Kışın İyi Isıtması İçin Eylül Ayında Peteklere Bu İşlemi Yapın
Uzun süredir kullanılan doğalgaz petekleri, evlerimizi ısıtmada başarısız olabilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla çok daha yüksek derecelerde çalıştırılan kombiler, doğalgaz faturaların şişmesine neden olmakta. Yıllardır doğalgaz tesisatçılığı yapan uzmanlar, sonbahar mevsiminde yapılacak kombi temizliği ile çok daha düşük derecelerde evinizi ısıtmanın tüyolarını paylaştı.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, enerji bedellerinin de katlanarak artmasına neden oldu. Geçtiğimiz ay doğalgaz ücretlerine yapılan yüzde 38'lik zammın ardından bu kış mevsiminde ortalama bir faturanın bin lirayı aşması bekleniyor.
DOĞALGAZ FATURASI YARIYA DÜŞECEK
Uzun yıllardır evinde doğalgaz kullanan birçok insan, odalarda bulunan peteklerin artık yeterince ısı yaymadığından şikayet ederken, bu durumu dengelemek amacıyla kombinin çok daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması gerekiyor. Doğalgaz faturasını şişiren bu yöntemin önüne geçmek ve düşük sıcaklıklarda evin ısınmasını sağlamak, kombi ustalarının paylaştığı basit yöntemlerle mümkün.
İşte kış ayları gelmeden, Eylül'de yapmanız gereken kalorifer temizliğinin adımları...