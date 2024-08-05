40 Yıllık Servis Ustaları Açıkladı: Çamaşır Makinenizi Ayda Bir Kez Bu Modda Çalıştırın, Farkı Görün

Evimizde bulunan eşyalar arasında hayatımızı en çok kolaylaştıranlardan biri de çamaşır makineleridir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda hem hacim hem de donanım olarak gelişen bu aletler, tasarlanış aşamasında onlarca yıl çalışacak şekilde planlanır.



MAKİNENİZİ AYDA BİR KEZ BU MODDA ÇALIŞTIRIN



Ancak yaygın olarak yapılan hatalı kullanım, çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltmakta. Uzun yıllar boyunca çamaşır makinelerinin bakım ve onarımında çalışmış servis ustaları, bir makinenin yıkama performansını ve ömrünü uzatacak detayları paylaştı.



Sizde ayda bir kez bu şekilde makinenizi çalıştırabilir ve çamaşır makinenizin yıllarca tamirci yüzü görmemesini sağlayabilirsiniz.



