40 Yıllık Sanayi Ustaları Açıkladı: Dizel Aracı Olanlar Yandı

Ayrıca, kerosenin ekonomik olarak gaz yağından daha pahalı olması, bu geçişin maliyet açısından da avantaj sağladığını gösteriyor. Ustalar, araç sahiplerine bu önemli değişiklikleri yaparak daha tasarruflu ve sorunsuz bir sürüş deneyimi elde edebileceklerini belirtiyor.