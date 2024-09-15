40 Yıllık Köfteci Sırrını Paylaştı: Sönmeyen Köftenin Her Yerde Aranan Tarifi İşte Bu

Köftenin asıl lezzetin sırrı, sadece kaliteli malzemelerde değil, aynı zamanda ustalıkla pişirme tekniklerinde saklıdır. 42 yıllık tecrübesiyle köfte ustası Bujar Ramadan, "sönmeyen köfte" yapmanın püf noktalarını paylaştı.

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Köftenin ilk adımı, her zaman kaliteli etin seçilmesiyle başlar. Usta köfteci, etin doğru kıvama gelmesi için titizlikle yoğrulması gerektiğini belirtiyor. Bu aşamada etin içerisine eklenen baharatlar ve malzemeler köftenin lezzetini belirleyen faktörler arasında yer alır. Ancak sönmeyen köftenin asıl sırrı, pişirme yönteminde yatıyor. Bujar Ramadan, köftelerini yüksek ateşte kısa sürede pişiriyor. Bu sayede köfteler dışı çıtır, içi ise sulu kalıyor ve lezzetini uzun süre koruyor.

Köfte pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, köftenin eşit kalınlıkta olmasıdır. Kenarları ince olan köfteler hızlı pişerek yanabilir, bu da köftenin lezzetini olumsuz etkileyebilir. Köftelerin en fazla 1 cm kalınlığında ve eşit şekilde hazırlanması, hem mangalda hem tavada pişirirken ideal bir sonuç elde etmenizi sağlar.