40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, tüketildikten sonra oluşan gaz sorunu birçok kişiyi bu lezzetli yemeği tüketmekten alıkoyabilir. Kuru fasulyedeki oligosakkarit adı verilen şekerler, bağırsaklarımızda gaz oluşumuna neden olur. Bu nedenle kuru fasulyeyi doğru bir şekilde hazırlamak, bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bunu önlemek için meşhur restoranların şeflerinin kullandığı bazı yöntemler ortaya çıktı.



