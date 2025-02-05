40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden biri olan kuru fasülyenin gazını bitirecek yöntem ortaya çıktı. 40 yıllık aşçılar meğer içine 1 tane atıyormuş.

Kaynak: Haber Merkezi

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40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor - Resim: 1

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, tüketildikten sonra oluşan gaz sorunu birçok kişiyi bu lezzetli yemeği tüketmekten alıkoyabilir. Kuru fasulyedeki oligosakkarit adı verilen şekerler, bağırsaklarımızda gaz oluşumuna neden olur. Bu nedenle kuru fasulyeyi doğru bir şekilde hazırlamak, bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bunu önlemek için meşhur restoranların şeflerinin kullandığı bazı yöntemler ortaya çıktı.

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40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor - Resim: 2

KURU FASÜLYENİN GAZINI BİTİREN YÖNTEM

Kuru fasulyeleri pişirmeden önce en az 8-10 saat suda bekletmek, içindeki nişastayı dışarı çıkararak sindirimi kolaylaştırır ve gaz oluşumunu azaltır.

Fasulyeleri suda beklettikten sonra suyu döküp tekrar temiz su ile haşlamak, gaz yapıcı maddelerin bir kısmının atılmasını sağlar.

Kuru fasulyeleri uzun süre ve yüksek ısıda pişirmek, oligosakkaritlerin parçalanmasına yardımcı olur.

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40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor - Resim: 3

Kimyon, zerdeçal gibi baharatlar sindirimi kolaylaştırır ve gaz oluşumunu azaltır.

Pişirme suyuna eklenen bir adet patates, fasulyenin gaz yapmasını önler.

Az miktarda karbonat eklemek, fasulyenin daha çabuk pişmesini sağlar ve gaz oluşumunu azaltır.

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40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor - Resim: 4

GAZ YAPMAYAN KURU FASÜLYE TARİFİ

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet patates

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Kuru fasulyeleri bol suda en az 8 saat bekletin.

Beklettiğiniz fasulyeleri yıkayın ve tencereye alın.

Üzerine bol su, doğranmış soğan, sarımsak, domates salçası, kimyon, tuz ve karabiber ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.

Pişmeye yakın doğranmış patatesi ekleyin.

Fasulyeler yumuşayınca ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.

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