40 Yıllık Aşçı Sırrını Açıkladı: Karnıyarık Sosuna Bunu Ekleyince Lezzeti 2'ye Katlanıyor

Karnıyarık, doğru malzemeler ve pişirme teknikleriyle sofraların yıldızı olabilir. 40 Yıllık aşçı, karnıyarığın lezzetini 2'ye katlayacak sosunun sırrını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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40 Yıllık Aşçı Sırrını Açıkladı: Karnıyarık Sosuna Bunu Ekleyince Lezzeti 2'ye Katlanıyor - Resim: 1

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarığı, herkesin damak tadına uygun olacak şekilde yapmanın sırrı ortaya çıktı. İşte karnıyarık yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve lezzeti zirveye taşıyacak ipuçları...

Kaynak: Haber Merkezi

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