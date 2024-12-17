40 Yıllık Aşçı Sırrını Açıkladı: Karnıyarık Sosuna Bunu Ekleyince Lezzeti 2'ye Katlanıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarığı, herkesin damak tadına uygun olacak şekilde yapmanın sırrı ortaya çıktı. İşte karnıyarık yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve lezzeti zirveye taşıyacak ipuçları...

Kaynak: Haber Merkezi