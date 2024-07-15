40 Yıldır Esnaf Lokantası İşleten Emin Usta Açıkladı: İşte Biber Dolmasına Lezzet Katan Basit Yöntem

Türkiye'de en çok yapılan ve tarifi herkes tarafından bilinen yiyecekler bile, ustaların gizli kalmış birkaç basit yöntemi ile bambaşka bir lezzet seviyesine ulaşabiliyor.



7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketilen biber dolması, ustalıkla pişirilmesi halinde yiyenleri şaşırtacak bir hale dönüşmekte. Türk mutfağının asırlardır vazgeçilmeyen bu lezzetine ilişkin kıyıda köşede kalmış sırları 40 yıldır esnaf lokantası işleten Emin usta açıkladı.



EN ÖNEMLİ KONU DOĞRU BAHARAT SEÇİMİ



İstanbul'un kalbinde 40 yıldır esnaf lokantası işleten Emin Usta, uzun yıllara dayanan deneyimiyle biber dolmasının sırlarını paylaştı. Lezzetin anahtarının doğru baharat seçimi olduğunu vurgulayan usta, kimyon, karabiber ve nane gibi baharatların dengeli bir şekilde kullanılmasının, biber dolmasının karakteristik lezzetini ortaya çıkardığını belirtiyor. Baharat kalitesinin de bu deneyimde önemli bir rol oynadığını ekliyor.



