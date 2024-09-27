40 Yaş Üstü İnsanlar Neden Her Gün Kahve İçmeli?

Türkiye'de ve dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kahve, sağlığa yönelik etkileri ile tartışma konusu olmaya devam ediyor.



Bazı doktorlar faydalı özelliklerini öne çıkararak sık sık kahve tüketilmesi gerektiğini savunurken, bazı uzmanlar ise kahvenin sakıncalı yönlerine dikkat çekiyor. Frontiers in Nutrition dergisi tarafından yapılan araştırma, kahvenin pek bilinmeyen faydalı bir özelliğini gözler önüne serdi.



40 YAŞ ÜSTÜ İNSANLAR BOL BOL KAHVE TÜKETMELİ



Araştırmacılar, ortalama yaşı 40 olan ve cinsiyet dağılımı eşit şekilde yapılmış 8 bin 300'den fazla insanın sağlık verilerini inceledi. 2011 ve 2018 yılları arasında toplanan bu veriler, şaşırtıcı bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.