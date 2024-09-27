40 Yaş Üstü Herkese Ücretsiz Hizmet Verilecek! Bu Belgeleri Hazırlamak Yeterli

O belediye yeni hizmetini kamuoyu ile paylaştı. 40 yaş üstünde olan herkes bu hizmet için başvuru yapabilecek. Gerekli belgeler ve başvuru tarihleri 11 Ekim Cuma günü sona erecek. İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: İHA

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40 Yaş Üstü Herkese Ücretsiz Hizmet Verilecek! Bu Belgeleri Hazırlamak Yeterli - Resim: 1

Denizli’de doğal yaşamı sevenler için Merkezefendi Belediyesi yeni bir hizmet sunmaya başladı. 40 yaş üstü bireyler için tasarlanan 'Hobi Bahçesi' projesi, 95 kişinin yeşil alanlarda kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmesine olanak tanıyacak.

Bu projeye başvurular 30 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Hobi Bahçesi'nden yararlanmak isteyenler, başvurularını sadece Merkezefendi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne şahsen yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Seçilen 95 kişi, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Doğayla iç içe bir yaşam deneyimi arayanlar için bu fırsat, hem eğlenceli bir hobi edinmek hem de sağlıklı beslenme imkanı sunuyor.

Kaynak: İHA

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