40 Dönümlük Arazide Hasat Ediliyor! Hem Kalbi Koruyor Hem Hafızayı Fişek Gibi Yapıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve civarında yetişen coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor. Hem sindirimi destekleyen hem de kalp sağlığına önemli katkı sağlayan ürünler eleme tesisinde paketlenerek satışa ve tüketime hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İHA

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40 Dönümlük Arazide Hasat Ediliyor! Hem Kalbi Koruyor Hem Hafızayı Fişek Gibi Yapıyor - Resim: 1

Kelkit ilçesinde, Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2020 yılında coğrafi işaret alan Kelkit şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor. Uzun bir üretim sürecinin ardından hasada hazır hale gelen bu fasulye, ilçedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra, tadı ve kalitesiyle de yoğun talep görüyor.

2024 yılı itibarıyla 6 bin dönümlük alanda Kelkit şeker fasulyesi ekimi gerçekleştirildiğini belirten Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, dolu yağışlarının rekoltede azalmaya neden olmasına rağmen verimden memnun olduklarını ifade etti.

Hasat işlemlerinin ardından ürünler, kurumaya bırakıldıktan sonra Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği'ne ait tesislerde eleme ve ayıklama işlemlerine tabi tutuluyor. Bu işlemler sonrasında ürünler paketlenerek satışa ve tüketime hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İHA

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