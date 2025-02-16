4 Kuşak Gören Eşsiz Miras: Her Sabah Gidiyor, Gözü Gibi Bakıyor

"BU DEĞİRMENİN UNU KALİTELİ VE LEZZETLİ"

Gelişen teknolojiye rağmen değirmenin hala ilgi gördüğünü belirten Tepe, buğday eken çiftçilerin hasat sonrası unlarını burada öğütmeyi tercih ettiğini ifade etti. Tepe, "Bizim değirmenin öğüttüğü un çok kaliteli ve lezzetli oluyor. Çevre mahalle ve ilçelerden gelen müşterilerim var. Özellikle karabuğday ununu şeker hastaları talep ediyor çünkü çok sağlıklı ve yemesi kolay" dedi.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Değirmen sadece yöre halkının değil, aynı zamanda Kaş’a gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Nusret Tepe, turistlerin değirmenin fotoğraflarını çektiğini ve geleneksel yöntemle buğday öğütülmesini ilginç bulduklarını belirtti. Tepe, "Buraya gelen turistler değirmenin fotoğrafını çekiyor ve buğdayın nasıl öğütüldüğünü merakla izliyor" diye konuştu.