4 Kuşak Gören Eşsiz Miras: Her Sabah Gidiyor, Gözü Gibi Bakıyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı geleneksel yöntemle buğday öğüten değirmeni 50 yıldır işletiyor. Sarıbelen Mahallesi'ndeki bu tarihi değirmen, gelişen teknolojiye ve modern un sanayisine rağmen hala yöre halkının ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
Nusret Tepe, her sabah besmele ile açtığı değirmenin kapısından içeri girerken, babasından miras kalan bu eşsiz kültürel mirası ayakta tutmanın gururunu yaşıyor. Çarkların ahenkle döndüğü, buğday kokusunun yayıldığı bu tarihi mekanda ömrünün yarısından fazlasını geçiren Tepe, geleneksel yöntemlerle buğday öğüterek doğal un üretiyor. Özellikle kepekli ve karabuğday unlarına olan talep, doğal ve sağlıklı gıdalara artan ilgiyle birlikte her geçen gün artıyor.
"BU DEĞİRMENİN UNU KALİTELİ VE LEZZETLİ"
Gelişen teknolojiye rağmen değirmenin hala ilgi gördüğünü belirten Tepe, buğday eken çiftçilerin hasat sonrası unlarını burada öğütmeyi tercih ettiğini ifade etti. Tepe, "Bizim değirmenin öğüttüğü un çok kaliteli ve lezzetli oluyor. Çevre mahalle ve ilçelerden gelen müşterilerim var. Özellikle karabuğday ununu şeker hastaları talep ediyor çünkü çok sağlıklı ve yemesi kolay" dedi.
TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI
Değirmen sadece yöre halkının değil, aynı zamanda Kaş’a gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Nusret Tepe, turistlerin değirmenin fotoğraflarını çektiğini ve geleneksel yöntemle buğday öğütülmesini ilginç bulduklarını belirtti. Tepe, "Buraya gelen turistler değirmenin fotoğrafını çekiyor ve buğdayın nasıl öğütüldüğünü merakla izliyor" diye konuştu.
"ANILARIMI YAŞATIYORUM"
Babasının döneminde sık sık elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçirdiklerini hatırlatan Tepe, günümüzde bu tür sorunlarla karşılaşmadıklarını belirtti. Tepe, "İş yerimin kapısını her sabah besmele ile açıyorum. Müşterilerimle burayı ve anılarımı yaşatıyorum. Çok sevdiğim mesleğimi gücüm yettiği yere kadar sürdüreceğim" dedi.
MÜŞTERİLER MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRİYOR
Hacıoğlan Mahallesi'nden buğday öğütmeye gelen Mehmet Ali Kapaklı, çocukluğundan beri bu değirmene geldiğini ve buradaki unun lezzetini başka yerde bulamadığını söyledi. Kapaklı, "Burada yapılan un çok kaliteli, kepekli ve doğal olduğu için çok lezzetli oluyor. 1977'den beri kendi ürettiğimiz buğdayı burada öğütüyoruz" dedi.
YAŞAYAN TARİH: 4 KUŞAK GÖRDÜ
Sarıbelen Mahallesi Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, Nusret Tepe'nin işlettiği bu değirmenin köyün tarihi ve kültürel mirası olduğunu vurguladı. Küçükkaya, "Bu değirmen 4 kuşak gördü. Nusret amca yıllardır bu işi büyük bir özveriyle yapıyor. Köyümüzün bu değerine sahip çıkıyoruz. Umarız, değirmenin faaliyeti Nusret amcadan sonra da devam eder" şeklinde konuştu.
Teknolojiye ve modernleşmeye rağmen, geleneksel yöntemlerle buğday öğütülen bu tarihi değirmen, hem yöre halkı hem de ziyaretçiler için nostaljik bir yolculuk sunuyor. Nusret Tepe'nin emekleriyle ayakta duran bu kültürel miras, doğal ve kaliteli ürünler sunarak bölgenin değerini korumaya devam ediyor.