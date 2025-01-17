4 Kulaklı Kedi Midas İlk Kez Ortaya Çıktı: Türkiye Bunu Konuşuyor, Görenler İnanamadı

"GÖĞSÜNDE BEYAZ KALP İŞARETİ VAR"

Midas'ın sağlık sıkıntısı olmadığını söyleyen Döşemeci, “Midas'ın göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırtüstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor. Fotoğraflarını çekiyoruz, çok beğeniliyor." dedi.

"TÜRK TAKİPÇİMİZ ÇOK AZ! TÜRKİYE'DE O KADAR TANINMIYOR"

Midas'ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, “Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika'dan, Güney Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan takipçilerimiz var. Türkiye'de o kadar tanınmıyor” açıklamalarında bulundu.