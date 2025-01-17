4 Kulaklı Kedi Midas İlk Kez Ortaya Çıktı: Türkiye Bunu Konuşuyor, Görenler İnanamadı
Türkiye, Ankara'da genetik mutasyon sonucu 4 kulağı olan Midas adlı kediyi konuşuyor. Ankaralı Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aşarken, sosyal medyada 340 bin takipçiye ulaştı. Midas eşsiz görünümüyle sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.
Kaynak: İHA
Ankara'da yaşayan Midas adlı kedi, eşsiz görünümüyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Genetik bir mutasyon sonucu dört kulağa sahip olan Midas, sevimli yüzü ve göğsündeki kalp şeklindeki beyaz tüyleriyle kısa sürede internetin en popüler hayvanlarından biri haline geldi. Ankaralı Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Midas, 340 bin takipçiye ulaştı.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Ender rastlanan 4 kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Canis Döşemeci, “Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler kadar iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var” diye konuştu.
BAHÇEDE TESADÜFEN BULUNDU
Midası arkadaşlarının bahçesinde tesadüfen bulduklarını söyleyen Döşemeci, Midas'ın sevecen ve oyuncu kişiliği ile kısa sürede herkesin kalbini fethettiğini belirtti. Döşemeci, “Eve gelen misafirlerden kaçmıyor. Tam tersi onları tanımaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Genellikle akşamları kucakta oturmayı sever, gündüzleri zaten uyuyor. Arkadaşı Gece ile çok iyi anlaşıyor, devamlı oyun oynuyorlar” ifadelerini kullandı.
"GÖĞSÜNDE BEYAZ KALP İŞARETİ VAR"
Midas'ın sağlık sıkıntısı olmadığını söyleyen Döşemeci, “Midas'ın göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırtüstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor. Fotoğraflarını çekiyoruz, çok beğeniliyor." dedi.
"TÜRK TAKİPÇİMİZ ÇOK AZ! TÜRKİYE'DE O KADAR TANINMIYOR"
Midas'ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, “Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika'dan, Güney Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan takipçilerimiz var. Türkiye'de o kadar tanınmıyor” açıklamalarında bulundu.
SADECE KULAK KEPÇESİ VAR
35 yıllık veteriner hekim olduğunu ve ikinci kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Mert Dağlıkoç ise, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu benim ikinci vakam. Aynı yine böyleydi, bunlar zaten anomali. Yine böyle dört kulağı vardı ama bunlar zaten normal kulak yapısı değil, sadece kulak kepçesi var. İçeride kulak yolu var” dedi.