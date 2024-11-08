4 Günde 5 Kilo Verdiren İçecek: Cayır Cayır Yağ Yakıyor
Kilo vermek istiyorsunuz ancak yoğun temponuz buna engel mi oluyor? Sadece 4 günde 5 kilo vermenizi sağlayacak mucizevi bir karışımla hem kendinizi hem de çevrenizdekileri şaşırtmaya hazır olun. Sağlıklı bir şekilde hızlı kilo verdiren sütlü yeşil çay tarifiyle fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Kendinizi fazla kilolardan arınmış hissetmek istiyorsanız, 4 gün sürecek bu detoks programıyla gözlerinizi açtığınızda daha hafif bir bedene sahip olabilirsiniz. İddialı gibi görünebilir; fakat birçok kişi için bu tarifle hayal gerçek oldu. İşte kısa sürede kilo vermenize yardımcı olacak sütlü yeşil çay tarifinin ayrıntıları...
SÜTLÜ YEŞİL ÇAY DİYETİ
Vücutta biriken ödem ve şişkinliği azaltmada oldukça etkili olan sütlü yeşil çay diyeti, 4 günlük bir detoks programı olarak öne çıkıyor. Ancak bu diyetten verim alabilmek için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Yalnızca sütlü yeşil çay içerek değil, aynı zamanda dengeli beslenmeye ve düzenli hareket etmeye özen göstermelisiniz. Bu diyetin amacı, sütlü yeşil çayı beslenme düzeninize ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırmak.
SÜTLÜ YEŞİL ÇAY NASIL YAPILIR?
Kısa sürede sonuç almanızı sağlayan sütlü yeşil çayı evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte tarif ve yapılış aşamaları:
Malzemeler;
2 yemek kaşığı yeşil çay
1,5 litre yarım yağlı süt
1 tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı;
1, 5 litre sütün hepsini bir tencereye koyup kaynatın. Ardından kaynayan sütü ocaktan alın. Soğumasını bekleyin. Süt ılık olunca içine 2 yemek kaşığı kadar yeşil çay ekleyin. Yaklaşık 20-25 dakika üzeri kapalı şekilde bekletin. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçını atın ve karıştırın. Dinlendirdiğiniz detoks suyunu bir süzgeç yardımıyla süzün.