35 yıllık Pazarcı Hilesini Açıkladı: Ekşi Mandalinaları Tatlıya Çevirmenin Formülü

C vitamini denilince akla gelen narenciye çeşitlerinden biri olan mandalina, mevsiminde toplanmaya başlıyor. Ancak tezgahlardaki mandalinalar, özellikle yeşil kabuklu olanlar, beklenenden daha ekşi olabilir. Ekşi mandalina sevenler, bu tadı tatlıya çevirmek için bir çözüm arıyor. İşte tam bu noktada devreye giren etkili bir formül.

Kaynak: Haber Merkezi