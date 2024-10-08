35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın

BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR

Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları gibi elektronik cihazlar uzatma kablosuyla kullanılmamalıdır. Bu durum, cihazların performansını olumsuz etkileyebilir ve hem cihaza hem de çevresine zarar verebilir.