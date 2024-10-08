35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın
35 yıllık elektrik ustası çoğu kişinin bilmediği bilgiyi açıkladı. Bu cihazları sakın üçlü prize takıp çalıştırmayın...
Kaynak: Haber Merkezi
Uzatma kabloları, ev ve iş yerlerinde elektrik ihtiyacını karşılamak için sıklıkla başvurulan pratik araçlardır. Ancak bazı cihazların uzatma kablosuyla kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir. 35 yıllık elektrik ustası bu cihazları sakın üçlü prize takmayın diyerek uyardı.
İşte uzatma kablosuyla birlikte kullanılmaması gereken cihazlar:
ELEKTİKLİ ISITICILAR
Yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınma riski taşıyan elektrikli ısıtıcılar, uzatma kablosuna takılmamalıdır. Bu cihazların doğrudan prize bağlanması güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.
BUZDOLABI
Uzatma kabloları, buzdolaplarının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve aşırı enerji tüketimine yol açabilir. Bu nedenle buzdolapları için doğrudan priz kullanımı önerilmektedir.
KLİMA
Yüksek güç tüketimi olan klima ve ısıtıcılar, uzatma kablosuna bağlandığında aşırı ısınma riski taşır. Klimanın harcadığı enerjiyi hafife almamak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu cihazların doğrudan prize takılmasını önermektedir.
BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR
Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları gibi elektronik cihazlar uzatma kablosuyla kullanılmamalıdır. Bu durum, cihazların performansını olumsuz etkileyebilir ve hem cihaza hem de çevresine zarar verebilir.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Yüksek güç tüketen saç kurutma makineleri uzatma kablosuna bağlandığında aşırı yüklenmelere yol açabilir. Bu da yangın riskini artırır. Bu nedenle doğrudan priz kullanılması önerilir.
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Elektrikli süpürgelerin uzatma kablosuna takılması da risklidir. Isı üreten bu cihazların doğrudan prizin yakınında yer alması, hem cihazın verimliliğini artırır hem de potansiyel tehlikeleri azaltır.