35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın

35 yıllık elektrik ustası çoğu kişinin bilmediği bilgiyi açıkladı. Bu cihazları sakın üçlü prize takıp çalıştırmayın...

Kaynak: Haber Merkezi

35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 1

Uzatma kabloları, ev ve iş yerlerinde elektrik ihtiyacını karşılamak için sıklıkla başvurulan pratik araçlardır. Ancak bazı cihazların uzatma kablosuyla kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir. 35 yıllık elektrik ustası bu cihazları sakın üçlü prize takmayın diyerek uyardı.

İşte uzatma kablosuyla birlikte kullanılmaması gereken cihazlar:

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 2

ELEKTİKLİ ISITICILAR

Yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınma riski taşıyan elektrikli ısıtıcılar, uzatma kablosuna takılmamalıdır. Bu cihazların doğrudan prize bağlanması güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 3

BUZDOLABI

Uzatma kabloları, buzdolaplarının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve aşırı enerji tüketimine yol açabilir. Bu nedenle buzdolapları için doğrudan priz kullanımı önerilmektedir.

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 4

KLİMA

Yüksek güç tüketimi olan klima ve ısıtıcılar, uzatma kablosuna bağlandığında aşırı ısınma riski taşır. Klimanın harcadığı enerjiyi hafife almamak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu cihazların doğrudan prize takılmasını önermektedir.

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 5

BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR

Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları gibi elektronik cihazlar uzatma kablosuyla kullanılmamalıdır. Bu durum, cihazların performansını olumsuz etkileyebilir ve hem cihaza hem de çevresine zarar verebilir.

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 6

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Yüksek güç tüketen saç kurutma makineleri uzatma kablosuna bağlandığında aşırı yüklenmelere yol açabilir. Bu da yangın riskini artırır. Bu nedenle doğrudan priz kullanılması önerilir.

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35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın - Resim: 7

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Elektrikli süpürgelerin uzatma kablosuna takılması da risklidir. Isı üreten bu cihazların doğrudan prizin yakınında yer alması, hem cihazın verimliliğini artırır hem de potansiyel tehlikeleri azaltır.

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