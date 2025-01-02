35 Yıllık Çilingir Ustası Açıkladı: Gece Anahtarı Kapıda Bırakmak mı Yoksa Çıkarmak mı Daha Güvenli?

YILLARDIR YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ

Deneyimli hırsızlar, kapıda bırakılan anahtarları kullanarak kapıları saniyeler içinde açabilir. Özellikle döner kesme burçlu kilitler, bu durum için oldukça risklidir. Anahtarların kapıda olması, acemi birinin kapıyı açmasını zorlaştırsa da, profesyonel hırsızlar için işleri kolaylaştırır. Kapıda anahtar bırakmak, alarm sistemleri gibi diğer güvenlik önlemlerinin etkinliğini de azaltır.