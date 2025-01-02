35 Yıllık Çilingir Ustası Açıkladı: Gece Anahtarı Kapıda Bırakmak mı Yoksa Çıkarmak mı Daha Güvenli?
Gece anahtarı kapıda bırakmak mı yoksa kapıdan çıkarmak mı daha güvenli? 35 yıllık çilingir ustası herkesin yıllardır yanlış bildiğimiz doğruyu açıkladı. Meğer bu davranış hırsızlara davetiye çıkarıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
"Gece anahtarları kapıda bırakmak daha güvenlidir" gibi yaygın bir inanış, aslında hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Pek çok kişi, anahtarları kapının üzerinde bırakarak evine hırsızların girişleri engelleyeceğini düşünse de, 35 yıllık çilingir ustası tam tersini söylüyor.
YILLARDIR YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ
Deneyimli hırsızlar, kapıda bırakılan anahtarları kullanarak kapıları saniyeler içinde açabilir. Özellikle döner kesme burçlu kilitler, bu durum için oldukça risklidir. Anahtarların kapıda olması, acemi birinin kapıyı açmasını zorlaştırsa da, profesyonel hırsızlar için işleri kolaylaştırır. Kapıda anahtar bırakmak, alarm sistemleri gibi diğer güvenlik önlemlerinin etkinliğini de azaltır.
GÜVENLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİM?
Döner kesme burçlu kilitler yerine, daha güvenli kilit sistemleri tercih edin. Alarm sistemi, güvenlik kamerası gibi ek önlemler alarak evinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.