35 Yıllık Çiçekçi Yaptıkları Hileyi Açıkladı: Bunu Sıkınca Evdeki Çiçekler Cam Gibi Parlayacak

Karışımı hazırladıktan sonra, hemen bitkilerin üzerine dökün. Eğer bitkiniz yılda bir kez çiçek açıyorsa, bu solüsyonla yılda bir sulamanız yeterli olacaktır. Sürekli çiçek açan bitkiler içinse, ayda bir kez bu karışımla sulamanız önerilir. Bu basit yöntemle çiçeklerinizi daha sağlıklı ve canlı tutabilirsiniz.