35 Yıllık Çiçekçi Yaptıkları Hileyi Açıkladı: Bunu Sıkınca Evdeki Çiçekler Cam Gibi Parlayacak
Çiçekçilerin sır gibi sakladığı hile ortaya çıktı. Bu karşımı çiçeklere sıkınca yıl boyu daha sağlıklı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İç mekan çiçeklerinin yıl boyunca sağlıklı bir şekilde çiçek açması ve gelişmesi, düzenli bakım ve dikkat gerektirir. Ancak çiçekçiler tarafından gizli tutulan bir karışım var ki, onu denediğinizde etkisini hemen göreceksiniz...
Çiçeklerin her zaman sağlıklı görünmesi ve bolca çiçek açması için çiçekçilerin uyguladığı bazı sırlar arasında Hint yağı da bulunuyor. Yapmanız gereken oldukça basit:
1,5 litre oda sıcaklığındaki suya 1 çay kaşığı Hint yağı ekleyin. Şişeyi sıkıca kapatıp iyice çalkalayın. Bu karışımı sulamadan önce, yağın suyla tamamen karıştığından emin olun; aksi halde bitkinin kökleri zarar görebilir.
Karışımı hazırladıktan sonra, hemen bitkilerin üzerine dökün. Eğer bitkiniz yılda bir kez çiçek açıyorsa, bu solüsyonla yılda bir sulamanız yeterli olacaktır. Sürekli çiçek açan bitkiler içinse, ayda bir kez bu karışımla sulamanız önerilir. Bu basit yöntemle çiçeklerinizi daha sağlıklı ve canlı tutabilirsiniz.