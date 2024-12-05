35 Yıl Süren Araştırmada Şaşırtan Sonuç: Haftada 1 Kere Bile Tüketenler Dikkat!

BİTTER ÇİKOLATANIN ETKİLERİ ŞAŞIRTTI

Araştırmanın sonuçlarına göre, haftada en az 5 porsiyon bitter çikolata tüketmek, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabiliyor. Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan proteinler ve antioksidanlar sayesinde, kalp ve damar sağlığını koruma, ödemi azaltma ve metabolizmayı destekleme gibi faydalı özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, sütlü çikolata tüketiminin tip 2 diyabet üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, hatta uzun vadede kilo alımına yol açarak diyabet riskini artırabileceği vurgulandı.