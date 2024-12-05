35 Yıl Süren Araştırmada Şaşırtan Sonuç: Haftada 1 Kere Bile Tüketenler Dikkat!
İngiltere'de yayımlanan prestijli tıp dergisi The British Medical Journal (BMJ), çikolata tüketimi ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen dikkat çekici bir araştırmayı yayımladı.
Kaynak: AA
Çin ve ABD'den bilim insanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan araştırma, çikolata türlerinin sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.
1986-2021 yılları arasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında, toplamda 192 bin 28 kişinin sağlık verileri analiz edildi. Araştırmada çikolatanın genel diyabet riskine etkisi incelenirken, 111 bin 654 kişi üzerinde çikolata türlerinin (bitter ve sütlü) ayrı ayrı etkileri değerlendirildi.
BİTTER ÇİKOLATANIN ETKİLERİ ŞAŞIRTTI
Araştırmanın sonuçlarına göre, haftada en az 5 porsiyon bitter çikolata tüketmek, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabiliyor. Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan proteinler ve antioksidanlar sayesinde, kalp ve damar sağlığını koruma, ödemi azaltma ve metabolizmayı destekleme gibi faydalı özelliklere sahip olduğu belirtildi.
Öte yandan, sütlü çikolata tüketiminin tip 2 diyabet üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, hatta uzun vadede kilo alımına yol açarak diyabet riskini artırabileceği vurgulandı.
TİP 2 DİYABETTE KORKUTAN ARTIŞ
Araştırmada, 2019 itibarıyla dünya genelinde 463 milyon kişinin tip 2 diyabetle mücadele ettiği ve bu sayının 2045 yılında 700 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Araştırmacılar, bitter çikolatanın diyabet riskini azaltma potansiyeline dikkat çekerken, bu bulguların doğrulanması için daha fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerektiğini de vurguladı.