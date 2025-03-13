33 Yıllık Araştırma Sonuçlandı! Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, En Tehlikeli Yağ Bakın Hangisi Çıktı

TOHUM YAĞLARI TARTIŞMA KONUSU

Son yıllarda, bazı sağlık uzmanları ve politikacılar tarafından tohum yağlarının sağlığa zararlı olabileceği iddia ediliyor. Mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, üzüm çekirdeği ve pirinç kepeği gibi yağların tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabileceği öne sürülse de, araştırmacılar bu iddiaların kesin bilimsel verilere dayanmadığını belirtiyor.

King’s College London'da beslenme uzmanı olan Prof. Tom Sanders, sosyal medyada bitkisel yağlara ilişkin birçok yanıltıcı bilginin dolaştığını ifade etti. Sanders, bu araştırmanın ölüm risklerine odaklanarak tartışmaya bir miktar açıklık getirdiğini ancak bazı sınırlamaları bulunduğunu da ekledi.

BESLENME TERCİHLERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Çalışmada, daha fazla tereyağı tüketen kişilerin sigara kullanma ve obez olma oranlarının daha yüksek olduğu, buna karşılık bitkisel yağları tercih edenlerin daha fazla egzersiz yaptığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu faktörleri analizlerine dahil etmeye çalışsalar da sonuçların tamamen bağımsız değişkenlerle şekillenemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Sonuç olarak uzmanlar, doymamış bitkisel yağların sağlık açısından daha faydalı olduğu konusunda hemfikir. Prof. Sanders, "Tereyağı yerine doymamış bitkisel yağları tercih etmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır" dedi.