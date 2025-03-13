33 Yıllık Araştırma Sonuçlandı! Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, En Tehlikeli Yağ Bakın Hangisi Çıktı
ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, tereyağının bitki bazlı yağlara kıyasla daha yüksek ölüm riski taşıdığını ortaya koydu. JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, 30 yıl boyunca yaklaşık 221 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri incelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmaya göre, tereyağını fazla tüketen bireylerde ölüm riski, az tüketenlere kıyasla yüzde 15 daha yüksek çıktı. Buna karşılık, bitki bazlı yağları daha fazla tüketen kişilerde ölüm riski yüzde 16 daha düşük olarak belirlendi. Uzmanlar, tereyağı yerine bitkisel yağların tercih edilmesinin ölüm riskini yüzde 17 oranında azaltabileceğini ifade etti.
Brigham and Women’s Hastanesi araştırmacılarından Yu Zhang, elde edilen verilerin sağlık açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.
HANGİ YAĞLAR DAHA SAĞLIKLI?
Araştırmada, tüm bitkisel yağların aynı etkiye sahip olmadığı da belirtildi. Zeytinyağı, soya fasulyesi yağı, kolza tohumu ve kanola yağı, kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık risklerinin azalmasıyla ilişkilendirilirken, mısır yağı ve aspir yağı için benzer bir sonuca ulaşılamadı.
Öte yandan, çalışmada palmiye yağı ve hindistancevizi yağı gibi doymuş yağ oranı yüksek olan bitkisel yağlar analiz edilmedi. Bu tür yağların kalp hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
TOHUM YAĞLARI TARTIŞMA KONUSU
Son yıllarda, bazı sağlık uzmanları ve politikacılar tarafından tohum yağlarının sağlığa zararlı olabileceği iddia ediliyor. Mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, üzüm çekirdeği ve pirinç kepeği gibi yağların tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabileceği öne sürülse de, araştırmacılar bu iddiaların kesin bilimsel verilere dayanmadığını belirtiyor.
King’s College London'da beslenme uzmanı olan Prof. Tom Sanders, sosyal medyada bitkisel yağlara ilişkin birçok yanıltıcı bilginin dolaştığını ifade etti. Sanders, bu araştırmanın ölüm risklerine odaklanarak tartışmaya bir miktar açıklık getirdiğini ancak bazı sınırlamaları bulunduğunu da ekledi.
BESLENME TERCİHLERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
Çalışmada, daha fazla tereyağı tüketen kişilerin sigara kullanma ve obez olma oranlarının daha yüksek olduğu, buna karşılık bitkisel yağları tercih edenlerin daha fazla egzersiz yaptığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu faktörleri analizlerine dahil etmeye çalışsalar da sonuçların tamamen bağımsız değişkenlerle şekillenemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
Sonuç olarak uzmanlar, doymamış bitkisel yağların sağlık açısından daha faydalı olduğu konusunda hemfikir. Prof. Sanders, "Tereyağı yerine doymamış bitkisel yağları tercih etmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır" dedi.