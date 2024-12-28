32 Yıllık Turşucu Gerçek Ölçüyü Verdi: Erimeyen Kütür Kütür Turşu İçin 1 Çay Kaşığı Koymak Yetiyor
32 yıllık bir turşu ustası olan Ahmet Yılmaz, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları ve bozulmanın nedenlerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla sofralarımızın baş tacı. Ancak turşu yapımında bazı püf noktalarına dikkat edilmezse, turşunun bozulması veya yumuşaması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. 32 yıllık bir turşu ustası olan Ahmet Yılmaz, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları ve bozulmanın nedenlerini açıkladı.
Turşunun lezzetli ve uzun ömürlü olması için tüm malzemelerin doğru oranlarda kullanılması büyük önem taşıyor. Tuz, şeker, sirke gibi malzemelerin miktarları, turşunun kıvamını ve ömrünü doğrudan etkiliyor. Özellikle tuz miktarı, turşunun bozulmasını önleyen en önemli faktörlerden biri. Az tuz kullanımı, turşunun yumuşamasına ve bozulmasına neden olabilirken, fazla tuz ise turşuyu acılaştırabilir.
TURŞU YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Turşu yapımında kullanılan sebze ve baharatların taze ve kaliteli olması, turşunun lezzetini ve ömrünü doğrudan etkiler.
Turşu yapımında içme suyu kullanmak, turşunun daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar.
Tuz, turşunun korunmasında en önemli rolü oynayan maddelerden biridir. Ancak tuz miktarı, kullanılan sebze türüne ve kişisel zevke göre ayarlanmalıdır.
Turşu, serin, karanlık ve nemsiz bir ortamda saklanmalıdır. Hava almayan kaplarda muhafaza etmek, bozulmayı önler.
KÜTÜR KÜTÜR TURŞU İÇİN GERÇEK ÖLÇÜLER
Malzemeler: 2 kg kornişon, 2 baş sarımsak, küçük bir kase acı biber, 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı üzüm sirkesi.
Hazırlanışı:
Kornişonları iyice yıkayıp uçlarını kesin.
Kavanozlara kornişonları, sarımsağı ve acı biberi yerleştirin.
Her bir litre suya baharatları ekleyip kaynatın.
Kaynar suyu kavanozlara dökün ve kapaklarını sıkıca kapatın.
Ters çevirip 10 gün bekletin.