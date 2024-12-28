32 Yıllık Turşucu Gerçek Ölçüyü Verdi: Erimeyen Kütür Kütür Turşu İçin 1 Çay Kaşığı Koymak Yetiyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla sofralarımızın baş tacı. Ancak turşu yapımında bazı püf noktalarına dikkat edilmezse, turşunun bozulması veya yumuşaması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. 32 yıllık bir turşu ustası olan Ahmet Yılmaz, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları ve bozulmanın nedenlerini açıkladı.