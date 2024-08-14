-32 Dereceye Dayanan Süper Meyvenin Konya'da Hasadı Başladı: Ruslar Kapış Kapış Alıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal desteklemeler ve projelerle kırsal kalkınmayı teşvik ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Tarımsal destekleme projelerimizi planlarken, verimliliği artırmayı, su tüketimini azaltmayı, mekanizasyon ve işçilik giderlerini optimize etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, yüksek antioksidan içeren ve sağlığa faydalı 'Süper Meyve' olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteği sağladık. Çiftçilerimiz hasada başladı ve aronyanın bölgemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, tarımsal desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

32 DERECEYE DAYANIYOR

Konya’nın Meram Yeşil Tekke Mahallesi’nde aronya fidanı desteğinden faydalanan çiftçilerden Hamdi Bildirici, desteklerden yararlanmaya üç yıl önce başladığını belirterek, “Verim güzel, inşallah yeni yıla daha güzel olacak. Fazla emek istemiyor, geçen yıl dört sefer, bu yıl beş sefer suladık. Fazla su isteyen bir meyve değil. Kuraklığa ve dona dayanıklı, -32 derecelere dayanıyor. Aronyada Büyükşehir Belediyemiz bizi çok destekledi. Onun için çok memnunuz, başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün çiftçilerimizin yazılıp destek almasını istiyorum. Büyükşehir’imiz destekliyor. Bu desteği verenlere, bu hizmetleri yapanlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.