-32 Dereceye Dayanan Süper Meyvenin Konya'da Hasadı Başladı: Ruslar Kapış Kapış Alıyor
Halk arasında "süper meyve" olarak adlandırılan meyvenin hasadı Konya'da başladı. -32 dereceye kadar dayanabilen bu meyve, yüksek besin değeri ve çiftçilere sağladığı yüksek gelir nedeniyle büyük ilgi görüyor. Konya'daki çiftçiler, fidan ve fide desteği ile ektikleri meyvenin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Küçük boyutuna rağmen büyük faydalar sunan bu süper meyvenin hasadı, çiftçilerin heyecanını artırmış durumda. Konya'nın verimli topraklarında yetişen ve yüksek lezzet kalitesine sahip meyvenin hasat dönemi eylül ayına kadar devam edecek.
ARONYA İÇİN HASAT MESAİSİ BAŞLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçilere yönelik fidan ve fide destekleri sunarak, 'süper meyve' olarak bilinen aronya fidanı desteği sağladı. Bu destek kapsamında, aronya hasadı Konya'da başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal desteklemeler ve projelerle kırsal kalkınmayı teşvik ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Tarımsal destekleme projelerimizi planlarken, verimliliği artırmayı, su tüketimini azaltmayı, mekanizasyon ve işçilik giderlerini optimize etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, yüksek antioksidan içeren ve sağlığa faydalı 'Süper Meyve' olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteği sağladık. Çiftçilerimiz hasada başladı ve aronyanın bölgemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, tarımsal desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.”
32 DERECEYE DAYANIYOR
Konya’nın Meram Yeşil Tekke Mahallesi’nde aronya fidanı desteğinden faydalanan çiftçilerden Hamdi Bildirici, desteklerden yararlanmaya üç yıl önce başladığını belirterek, “Verim güzel, inşallah yeni yıla daha güzel olacak. Fazla emek istemiyor, geçen yıl dört sefer, bu yıl beş sefer suladık. Fazla su isteyen bir meyve değil. Kuraklığa ve dona dayanıklı, -32 derecelere dayanıyor. Aronyada Büyükşehir Belediyemiz bizi çok destekledi. Onun için çok memnunuz, başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün çiftçilerimizin yazılıp destek almasını istiyorum. Büyükşehir’imiz destekliyor. Bu desteği verenlere, bu hizmetleri yapanlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ARONYAYA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR
Yüksek antioksidan ve vitamin içeriği nedeniyle “Süper Meyve” olarak adlandırılan aronya, son dönemde çiftçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yüksek gelir getirmesi ve alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesiyle öne çıkan aronyanın, kandaki kolesterol seviyelerini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıkları önlediği belirtiliyor. Ayrıca damarları güçlendirdiği ifade ediliyor. Konya başta olmak üzere birçok ilde yetiştirilen aronyanın hasadı, Ağustos ayından itibaren Eylül sonuna kadar devam ediyor.
HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR
Aronya meyvesi, yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle dünyadaki en güçlü meyvelerden biri olarak bilinir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücreleri oksidatif strese karşı korur. Oksidatif stres, hücrelerin erken yaşlanmasına, iltihaplanmalara ve kronik hastalıklara yol açabilir.
Aronya, antosiyaninler, flavonoidler ve fenolik asitler gibi güçlü antioksidan bileşenler içerir. Bu bileşenler, kanser, kalp hastalıkları ve nörodejeneratif hastalıklar gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar.
Aronya, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır. İçerdiği flavonoidler ve antosiyaninler, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürür. Bu, hipertansiyonun önlenmesine ve kalp krizi riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, kötü kolesterol seviyelerini düşürerek, iyi kolesterol seviyelerini artırır ve damarları güçlendirir. Aronya, arterioskleroz gibi kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynar ve damar tıkanıklığı ile pıhtı oluşumunu engellemeye destek olur.
BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR
Aronya, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir. Aronya'nın antiviral ve antibakteriyel özellikleri, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli aronya tüketimi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı daha iyi direnç göstermesine yardımcı olur.
İLTİHABI AZALTIYOR
Kronik iltihaplanma, birçok hastalığın temelinde yer alır. Aronya, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltır. Eklem iltihabı, romatoid artrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumların yönetiminde etkili olur. İçerdiği antosiyaninler, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini baskılayarak bu hastalıkların semptomlarını hafifletir.
SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR
Aronya, sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Yüksek lif içeriği, sindirimi düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin gelişimini destekleyen prebiyotik özelliklere sahiptir. Bu, bağırsak florasının dengelenmesine ve genel sindirim sağlığının iyileşmesine katkı sağlar. Aronya'nın antibakteriyel özellikleri, zararlı bakterilerin büyümesini engeller.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Aronya, göz sağlığı için önemli faydalar sağlar. İçerdiği antosiyaninler ve karotenoidler, yaşa bağlı göz hastalıkları olan maküler dejenerasyon ve katarakt gibi durumlara karşı koruma sağlar. Bu bileşenler, retina hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korur ve görme yetisini güçlendirir. Düzenli aronya tüketimi, göz sağlığını koruyarak yaşa bağlı görme kayıplarını önlemeye yardımcı olur.
Aronya, diyabet yönetiminde de etkili bir meyvedir. İçerdiği polifenoller, kan şekeri seviyelerini düzenler ve insülin direncini azaltır. Glisemik indeksi düşük olduğundan, kan şekerinin ani yükselmelerini engeller ve uzun süreli tokluk sağlar. Ayrıca, anti-inflamatuar özellikleri, diyabetle ilişkili komplikasyonların riskini azaltır.