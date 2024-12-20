30 Yıllık Tesisatçı Açıkladı: Lavabolardaki Tıkanıklığı Hortum Gibi Açacak Yöntem! Karbonat ya da Sirke Değil

Mutfak ve banyo lavabolarının en büyük düşmanı olan tıkanıklıklar, artık kimyasal ürünlere gerek kalmadan doğal yöntemlerle kolayca aşılabiliyor. Evde bulunan basit malzemelerle hazırlanan karışımlar, hem çevreye duyarlı hem de bütçe dostu bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi