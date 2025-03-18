30 Yıllık Servis Ustası İtiraf Etti: Çamaşır Makinesine 2 Fincan Kahve Koymak Bu İşe Yarıyormuş

30 YILLIK SERVİS USTASI AÇIKLADI

Deterjan ve Kişisel Bakım Endüstrisi Derneği’nden (IKV) Alman uzman Bernd Glassl, bu yöntemle ilgili "Kahvenin çamaşır makinesindeki temizleme etkisinin suyun sağladığı faydadan daha ileri gittiğini düşünüyorum. Kahve, koyu renkli giysilerin solmasını önlemede etkili olabilir." dedi. 30 yıllık servis ustası kendi evinde de bu yöntemi kullandığını itiraf ederek, kahvenin çamaşır makinesine zarar vermediğini ve yıkama sonrası giysilerde kahve kokusu kalmadığı açıkladı.