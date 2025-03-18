30 Yıllık Servis Ustası İtiraf Etti: Çamaşır Makinesine 2 Fincan Kahve Koymak Bu İşe Yarıyormuş
30 yıllık servis ustası kendi evinde uyguladığı yöntemi açıkladı. Çamaşır makinesine 2 fincan kahve koymak meğer o sorunu ortadan kaldırıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde popüler hale gelen kahve ile çamaşır yıkama yöntemi, özellikle siyah ve koyu renkli kıyafetlerin renklerini korumak isteyenler tarafından ilgi görüyor. Geleneksel kimyasal deterjanlar yerine doğal çözümler arayanlar, çamaşır makinesine kahve ekleyerek koyu tonların daha uzun süre canlı kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 2 FİNCAN KAHVE KOYUN
Kimyasal temizlik ürünleri zamanla çamaşırlarda renk solmasına yol açabiliyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar, özellikle siyah ve koyu renkli kıyafetleri yıkarken çamaşır makinesinin tamburuna iki fincan kahve ekleyerek doğal bir alternatif deniyor. Kahvenin içerdiği bileşenlerin, koyu renkleri daha uzun süre koruduğu iddia ediliyor.
30 YILLIK SERVİS USTASI AÇIKLADI
Deterjan ve Kişisel Bakım Endüstrisi Derneği’nden (IKV) Alman uzman Bernd Glassl, bu yöntemle ilgili "Kahvenin çamaşır makinesindeki temizleme etkisinin suyun sağladığı faydadan daha ileri gittiğini düşünüyorum. Kahve, koyu renkli giysilerin solmasını önlemede etkili olabilir." dedi. 30 yıllık servis ustası kendi evinde de bu yöntemi kullandığını itiraf ederek, kahvenin çamaşır makinesine zarar vermediğini ve yıkama sonrası giysilerde kahve kokusu kalmadığı açıkladı.