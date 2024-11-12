30 Yıllık Servis Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Böyle Çalıştırmak Bozuyor

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ BÖYLE ÇALIŞTIRMAK BOZUYOR

Aşırı Deterjan Kullanımı: Fazla deterjan, makinenin iç aksamında kalıntı bırakır ve kireçlenmeye neden olur. Bu da hem makinenin ömrünü kısaltır hem de çamaşırlarınızda deterjan kalıntısına yol açar.

Yanlış Sıcaklık Seçimi: Düşük sıcaklıkta yıkamak, çamaşırlarınızı koruduğu yanılgısına kapılmayın. Aslında yüksek sıcaklık, bazı lekeleri daha iyi çıkartır ve bakterileri öldürür. Ancak makinenizin maksimum sıcaklık ayarına uygun olarak yıkama yapmanız önemlidir.

Metal Eşyaların Makineye Girmesi: Fermuarlar, düğmeler gibi metal parçalar, makinenin iç aksamına zarar verebilir. Bu nedenle çamaşırları makineye atmadan önce kontrol etmeli ve metal parçaları çıkarmalısınız.