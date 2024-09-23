30 Yıllık Servis Ustaları Açıkladı: Bu 6 Çamaşır Asla Çamaşır Makinesinde Yıkanmamalı

Deneyimli servis ustaları, çamaşır makinesine atılmaması gereken giysilerin bir listesini hazırladı. Bu kıyafetleri makinede yıkamak, çamaşırlarda büyük yıpranmaya neden olurken, makinenin çalışma ömrünün kısalmasına sebep oluyor.

30 Yıllık Servis Ustaları Açıkladı: Bu 6 Çamaşır Asla Çamaşır Makinesinde Yıkanmamalı - Resim: 1

Hayatımızın kolaylaşmasını sağlayan aletlerin başında gelen çamaşır makineleri, doğru kullanılmaları halinde onlarca yıl çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Ancak kullanıcılar tarafından sıklıkla tekrarlanan hatalar, bir yandan çamaşır makinelerinin çalışma ömrünü kısaltırken, bir yandan da kumaşların yıpranmasına yol açıyor. Uzun yıllar çamaşır makinelerinin bakım ve onarım işlemlerini yapan beyaz eşya servisleri, makinelerde hangi çamaşır tiplerinin yıkanmaması gerektiğini belirterek, özellikle ev hanımlarına önemli uyarılarda bulundu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMAMANIZ GEREKEN 6 ÇAMAŞIR

Binlerce liralık kumaşların yıprandığını ve yeniden kullanılamaz hale geldiğini belirten uzmanlar, yıkanacak ürüne göre en uygun yıkama formatının seçilmesi gerektiğini belirterek, önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte asla makine tamburuna koymamanız gereken 6 çamaşır tipi...

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