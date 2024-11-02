30 Yıllık Pastacı Püf Noktasını Verdi: Ağızda Dağılan Tuzlu Pastane Kurabiyesi Meğer Böyle Yapılıyormuş
Pastane ustaları, ağızda dağılan, kıyır kıyır dokuyu yakalamak için tuzlu kurabiyeleri meğer böyle yapıyormuş. İşte lezzetli pastane kurabiyesinin püf noktası...
Kaynak: Haber Merkezi
Çayın yanında en çok tercih edilen atıştırmalıklardan biri olan tuzlu kurabiyeleri artık evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Pastanelerdeki o kıtır kıtır dokuyu yakalamak için birkaç küçük püf noktayı bilmeniz yeterli. İşte size ağızda dağılan, lezzetli ve kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi...
Malzemeler:
200 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta akı
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep
3,5-4 su bardağı un
Üzeri için: 1 yumurta sarısı, sıvı yağ, susam, çörek otu, mavi haşhaş
Yapılışı:
Geniş bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, şeker, tuz, mahlep ve kabartma tozunu iyice karıştırın. Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu sayede kurabiyeleriniz daha kıtır kıtır olacaktır.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin.
Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, susam, çörek otu ve haşhaşla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
PASTANE KURABİYESİNİN PÜF NOKTALARI
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı kullanmak kurabiyelerin daha lezzetli olmasını sağlar.
Unu azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Çok sert veya yumuşak olmamasına dikkat edin.
Hamuru dinlendirmek kurabiyelerin şeklini korumasına yardımcı olur.
Fırın sıcaklığına ve kurabiyelerin kalınlığına göre pişirme süresi değişebilir.