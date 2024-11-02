30 Yıllık Pastacı Püf Noktasını Verdi: Ağızda Dağılan Tuzlu Pastane Kurabiyesi Meğer Böyle Yapılıyormuş

Çayın yanında en çok tercih edilen atıştırmalıklardan biri olan tuzlu kurabiyeleri artık evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Pastanelerdeki o kıtır kıtır dokuyu yakalamak için birkaç küçük püf noktayı bilmeniz yeterli. İşte size ağızda dağılan, lezzetli ve kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi...